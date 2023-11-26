定期檢查很重要！網友議論這十大癌症類型讓人皮皮挫

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「癌症」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的癌症類型排行。

根據衛福部統計，2022年台人十大死因中第一位為「癌症」，蟬聯多年國人死亡原因冠軍，讓人聞之喪膽，因此我們就針對「癌症」相關話題進行觀測，一起了解網友熱議的癌症類型有哪些。

「肺癌」成新一代「癌王」奪命於無形 女性需定期檢查乳房避免「乳癌」 ▲ 2023年TOP10最受熱議癌症類型 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近一年內網友針對「癌症」相關話題的討論，發現「肺癌」成為最多網友熱議的焦點，且從2021年開始，肺癌就擠下「大腸癌」成為癌症死因中的第一位。中央研究院院士楊泮池近期就表示「三分之二的肺癌患者沒有抽菸史」、「呼籲政府成立『國家級肺癌辦公室』，盼能25年內肺癌死亡率減半」，認為肺癌在台發生率極高，且多數患者並無抽菸等不良習慣，希望能夠透過機構的成立，幫助降低肺癌發生機率。

就有網友提到家人罹患肺癌的經驗，說道「我爸爸也是上個月檢查出肺腺癌四期，他不菸不酒，甚至每個禮拜都去爬山騎腳踏車」，表示「怎麼想都想不通為什麼這種事會發生在他身上」，可見肺癌並非只會發生在長年有不良習慣的民眾身上，即使生活規律、健康，也需要時時留意身體狀況，並定期進行健康檢查。

而「乳癌」也是許多人議論的癌症類型。乳癌已經連續多年蟬聯「女性癌症發生率第一名」，醫師指出，若出現「乳房腫塊」、「腋下淋巴腺腫大」、「乳頭出現異樣分泌物」、「乳房皮膚變化」、「乳房左右不對稱、大小形狀改變」等異常症狀，就需要即時就醫檢查，了解發生的原因，避免小病拖成大病。

討論區則有人分享道「（我）32歲做了全身健康檢查，檢查到乳房有鈣化點，化驗後發現是惡性細胞」、「醫生建議就開刀切除+放療、定期追蹤」，提到自己年紀尚輕就罹患了乳癌，同時也建議「身為女性不管有沒有摸到什麼，都建議定期做乳房檢查」，認為定期接受專業檢查能夠較安心地排除罹癌的可能性，若檢查出異常也能即時介入治療。

此外，「大腸直腸癌」也是國人常見的癌症類型，曾經連續15年為台灣的「癌王」。醫師點出，出現「腹痛、排便習慣改變、糞便型態改變、貧血、裹急後重（有便意卻無法順利排便）、血便、體重減輕、食慾不振」等症狀，千萬別大意，應儘速安排檢查。

同時也提到，許多人會認為自己是「吃壞肚子、痔瘡出血」等輕症導致以上症狀而延遲就醫，造成難以想像的後果，提醒民眾對身體發出警訊謹慎看待，別掉以輕心。

雖然癌症一詞讓人聞風喪膽，甚至不敢面對，但現代醫療已相當進步，相信只要即時就醫，並且配合良好的日常生活習慣、定期健康檢查，就能有效降低罹癌的機率，安心過生活！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「癌症」相關討論則數。觀測期間：2023/01/01~2023/11/13，共1年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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