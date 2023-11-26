誰是球類運動中的人氣王！台灣「國球」穩坐冠軍當之無愧？

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「球類運動」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的TOP10球類運動排行。

球類運動不僅可以鍛煉身體，也因為球類運動多為雙人以上的運動，還能增進友誼和激發競爭力，更能增添運動時的樂趣，不同的球類運動有不同的規則、技巧和風格，也擁有各自的擁護者，那麼在眾多精彩又多樣化的球類運動之中，最受到網友們歡迎的球類運動是哪些？它們又有什麼獨特之處呢？

「棒球」慢節奏、多戰術深受國人喜愛 網推「籃球」普及率高難取代 ▲ 網友熱議TOP10球類運動 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近一年內網友針對「球類運動」相關的話題討論，可以發現有台灣國球之稱的「棒球」受到廣大網友的喜愛。

儘管棒球活動的門檻較高，容易受限於場地、人數等問題，不過台灣的職業棒球發展蓬勃，無論是實際進場看球賽，還是收看線上轉播討論比賽的人數都有一定規模，加上在國際賽中華隊也都有不俗表現，總是能凝聚全國民的心一起為台灣加油，讓看棒球成為國人十分喜愛的休閒娛樂。

就有網友分享自己喜歡棒球的原因，「我其實就喜歡棒球的慢節奏，有更多的戰術發想，而要快也可以說很快，每個play其實也都是短短一瞬間來決定勝負」、「就算兩出局了，也是有機會扭轉比賽，這就是棒球迷人的地方」，覺得棒球比賽的魅力在於較沒有時間壓力的慢節奏，可以享受教練和球員們設計的縝密戰術，還有勝負不會出現因為比賽時間將近，就被對手拖住的情況，直到最後一個出局數之前，比賽都還有逆轉的機會，相當振奮人心。

而說到球類運動就少不了大家幾乎從小打到大的「籃球」，網友表示由於「籃球場地好取得」、「一顆球加個框架就能打」、「一個人也能去投球」，再加上台灣籃球場和有籃框的地點數量不少，造就了打籃球人口的高普及率，同時也有不少人是因為受到動漫《灌籃高手》與NBA比賽、球星的影響，所以開始喜歡打籃球或是看籃球比賽，留言提及如「我一直以來都蠻喜歡籃球的，很大原因是因為小時候看灌籃高手」、「籃球好玩，而且NBA全球化蠻成功的」。

此外，同樣備受歡迎的球類運動還有「羽球」，有人發文請益網友們「喜歡打羽球的原因」，吸引大批留言回覆，「上手程度吧，羽球相對在操作上比較新手友善」、「羽球易學難精，連規則也不用知道，能打過去就好了」，認為羽球相對籃球、桌球等運動沒有什麼難度，「比較容易碰到球可以來回有運動的感覺」，以及羽球「和對方完全不會有肢體碰觸」，可以避免肢體碰撞容易有受傷的風險，或是運動流汗還要與別人接觸的窘境，更加適合初學者的入門運動。

你喜歡的球類運動有上榜嗎？不同的球類運動，都有它們獨特的特色和魅力，吸引各式各樣的人成為運動員或是球迷，無論你是喜歡觀看比賽的觀眾，還是喜歡親自參與運動的族群，希望大家都能夠在這些球類運動中找到樂趣和挑戰！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「球類運動」相關討論則數。觀測期間：2023/08/12~2023/11/12，共3個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

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