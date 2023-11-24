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陸兒童白肺…我疾管署將加強監測 羅一鈞：別自行買藥吃

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部疾管署副署長羅一鈞。本報系資料照／記者黃仲裕攝影
衛福部疾管署副署長羅一鈞。本報系資料照／記者黃仲裕攝影

中國大陸近期傳出呼吸道傳染病疫情升溫，以北方地區較為嚴重，官方近日已在記者會上坦承，有多種呼吸道疾病交織疊加，世衛組織昨要求大陸提供更多資訊。衛福部疾管署副署長羅一鈞表示，據世衛今最新報告，大陸肺炎黴漿菌、呼吸道融合病毒（RSV）、腺病毒均出現上升趨勢；因黴漿菌抗藥性高，呼籲民眾赴陸若出現呼吸道症狀，應就醫確診，不要自行購買抗生素使用。

羅一鈞表示，大陸官方昨公布，北方省份類流感疫情連續5周上升，門急診類流感疾病占比達6.2%，與過去三年的2.1%相比，高出2.5倍。國際媒體報導，北京、天津、瀋陽等地兒童醫院，均傳出急診壅塞情況，大陸官方也承認兒童急診人滿為患的狀況，要求基層院所分流收治；疫情升溫的原因，是疫情後的免疫負債。

他指出，世衛組織昨罕見發表聲明，要求大陸提供疾病監測資料，官方過去僅口頭說明，類流感疫情中有2成是流感病毒，肺炎黴漿菌、RSV、腺病毒亦有增加，但未公布詳細統計。

世衛組織昨與大陸方面視訊會議，今早發布聲明指出，大陸肺炎黴漿菌疫情5月份開始上升，10月起呼吸道融合病毒（RSV）、腺病毒亦出現上升趨勢。世衛組織指出，目前大陸疫情情況未導致醫療量能排擠，但報導中確實看到醫院人滿為患，疾管署將持續監測大陸疫情狀況。

羅一鈞說，兩岸仍有人員往來，建議赴大陸民眾應先接種流感病毒，在當地活動期間，出現呼吸道症狀時，應就醫評估，避免自行購買抗生素使用，以免藥物沒效，還造成病情延誤；黴漿菌肺炎常見症狀包括高燒、發紺、嘴唇發紫、臉色蒼白等，為缺氧所致。

目前大陸流行的菌種，台灣都已存在，羅一鈞指出，政府未設下旅遊限制，先觀察後續疫情發展，若出現新興病原，才會針對雙方旅遊採取管制措施。黴漿菌目前並不是台灣法定傳染病，可透過實驗室通報、定點醫師監測、健保黴漿菌診斷碼研判疫情走向，而目前國內疫情穩定。

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