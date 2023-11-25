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統一發票今開獎 鎖定千萬特別獎號落誰家
今（112）年9-10月期統一發票獎今天將電視直播開獎。財政部日前公布7-8月期統一發票未領張數，1,000萬特別獎還有八張未領，200萬元特獎則剩五張未領。
根據賦稅署統計，7-8月期1,000萬元特別獎共開出17張，200萬元特獎共20張，截至目前仍有部分民眾尚未兌領，財政部提醒中獎幸運兒，領獎期限至明年1月5日，記得把握時間兌領。
賦稅署提醒，112年9-10月期統一發票中獎領獎期間為112年12月6日至113年3月5日，中獎人記得在期限內前往指定兌獎據點領獎；使用載具儲存雲端發票（會員載具需於開獎前完成歸戶），且於領獎前未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎App」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅；領獎時印出電子發票證明聯或消費時索取電子發票證明聯，只能透過該兌獎App兌領五獎、六獎、雲端發票專屬800元獎及500元獎。
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