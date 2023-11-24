農業科技研究經費 陳駿季：114年可望達47億元

農業部113年公務預算中，有800億元用於各式福利津貼，包括老農津貼、漁船用油補助、種保險補助、貸款等等；而農業科技研發約42億元左右；農業部代理部長陳駿季表示，114年農業科技研究預算可望達到47億元，其他部份，會有基金預算支應；同時內部也針對科技計畫進行檢討，研究目標要具體，而非一昧求經費增長。

農業部今天舉行「2023糧好生活科研成果發表會」，為提高我國雜糧素材價值及多元應用潛力，農業部109至112年針對國產雜糧素材推動技術研發與加值應用，透過推動28項科研計畫，發展20項研發與改良技術，促成36項雛型素材及產品開發，更完成8項技術公告及授權；包括開發大豆素雞精、開發出甘藷熟粉與地瓜/紫薯拿鐵產品上市，還有開發甘藷益生菌等。

對於農業科技研發經費提升，陳駿季表示，整個科技研究在政府系統，是由國科會負責，農業部每年會針對產業，提政策性經費支持，過去四年來，農業科技研究經費從42億元變成45億元左右，預期114年經費應該還有機會達到47億元；另外還有一些基金，農業特別收入基金，有一大部分跟業者合作的計畫，很多跟業者透過產學合作計畫，有另外經費系統處理。