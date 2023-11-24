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退伍軍人病10年再現！4新生兒中鏢 疑水源不潔所致

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部疾管署副署長羅一鈞。聯合報系資料照／記者李文德攝影
衛福部疾管署副署長羅一鈞。聯合報系資料照／記者李文德攝影

退伍軍人病是肺炎的一種，10年前台灣曾出現案例，衛福部疾管署於2014年召開記者會，公布2013年發生的案例，當時共2名新生兒痰液中檢出退伍軍人菌，研判可能嗆入受汙染水源所沖調的配方奶造成感染事件。疾管署副署長羅一鈞說，2013年截至去年，台灣均未出現新增案例，今年疾管署監測，陸續發現4例新生兒感染退伍軍人病個案，懷疑與照顧院所用水有關。

羅一鈞表示，今年4位案例分別是2位女嬰、2位男嬰，出生時間6至10天內，出現發燒、呼吸喘、食慾及活動力下降，經醫師採檢後通報確診。症狀包括肺炎，合併呼吸窘迫、呼吸衰竭等症狀。

最近的一例是前天傍晚才確認，在醫療院所飲水機冷熱水出口驗出同源菌株，地方衛生局已要求院所停用，院所則主動將機器報廢，未來衛生局將採檢複驗。前3案均已結案，由衛生單位督導院所更換、清消水龍頭，複驗為陰性後才能重啟。

羅一鈞說，退伍軍人病不會人傳人，是透過水體傳染的疾病，不排除是照護院所用水有關，但部分個案回家再返回院所，詳情難以確認。第一案發生於醫療院所，在泡奶區驗到同源菌株；第二案則於院所洗奶瓶、盆浴、洗屁股設施處，驗到菌株；第3、第4案均是在飲水機驗到菌株。

羅一鈞提醒，家長別以為在醫院用水就能放心，退伍軍人菌需高於攝氏70度才能殺死，建議家長泡奶時要滾水沖泡，再放置於室溫放涼。市面上有些益生菌奶粉，要求家長低溫沖泡，避免益生菌遭殺死，建議家長「別為好菌讓孩子染了壞菌」。

疾管署前天已邀請婦產科醫學會、新生兒科醫學會等相關學會報告案例，要求協助宣導防治措施，要求注意用水設施定期消毒。因新生兒照顧機構分屬衛福部不同主管機關，羅一鈞說，疾管署近期將找照護司、社家署討論如何落實感染管制措施、加強機構管理及查核。

另外，疾管署監測資料，今年截至22日，共累計334例退伍軍人病確定病例，其中326例本土病例及8例境外移入病例；本土病例中，男性243例（占75%），年齡以50歲以上299例（92%）為多，其中4例0歲新生兒個案。

羅一鈞說，數字顯示，不論是否為新生兒，退伍軍人病在國內有增加趨勢，研判與醫療院所添購檢測多重病原體工具，找出更多病人有關。另外，高齡長者接受癌症化療等，導致免疫力低下患者增加、高風險族群變多，也是可能原因。

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