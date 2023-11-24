超高齡社會推健康促進 不只治病也重預防延緩失能

因應超高齡社會到來，衛福部國健署長期推動健康促進，除治療疾病，更重要是預防保健、延緩失能，今天舉行成果發表會，今年共608家次機構獲表揚，光戒菸就協助2.7萬人戒成。

根據內政部最新統計，民國111年國人平均壽命為79.84歲，但不健康餘命高達8年，換言之，民眾一生當中有10%的年數是不健康可能臥病在床、坐輪椅也有可能需要人照顧。

為因應超高齡社會的到來，衛生福利部國民健康署自民國95年起推動健康促進，除治療疾病外，也希望能減緩國人受慢性病導致失能的威脅，今天舉辦健康促進機構成果發表會，同時頒獎肯定服務績優機構。

國健署長吳昭軍接受媒體聯訪指出，國健署長期推動國人預防疾病、健康促進相關政策，包括與各級醫療院所合作，打造友善環境，提高可親性，讓長者在社區活得健康自在，活躍老化。

此外，在預防疾病方面，國健署提供戒菸、戒檳、5癌篩檢等服務。吳昭軍說，建立以人為中心的預防保健策略，民眾只要走進醫療機構，就能接觸到相關資訊，提高健康知能，及早發現疾病、及早治療，避免進一步發展。

目前全國高達366家、占98%的衛生所通過高齡友善健促服務認證，醫院部分卻僅43%加入健康醫院網絡。慢性疾病防治組長吳建遠告訴中央社記者，其實區域醫院、醫學中心超過90%都有參加，地區醫院可能因人力等種種問題，參與率不到30%，接下來將補助小額經費，協助地區醫院改善，盼把整體醫院參與度提高到75%以上。

吳建遠說明健康醫院的重要性，涵蓋發現並改變不健康行為，以及主動提供預防保健服務這2大層面，前者是了解來就醫的民眾不健康原因，比方說有沒有抽菸、過重等，後者則是提供主動政府給付的免費健康促進項目，尤其是依實證所規劃的各項篩檢，才能達到及早發現治療目標。

今年共計608家次機構獲獎，包括17家「醫院精進健康促進品質選拔得獎醫院」、26家「成人預防保健服務評比得獎醫院」、67家「戒菸服務績優機構」、54家「腎病識能友善績優診所」、444家「高齡友善健康促進服務機構（包含診所與衛生所）」，其中光是戒菸服務就幫助2.7萬人成功戒菸，短期節省新台幣1.5億元健保醫療費用支出。