大陸霾害來襲 環境部：南部汙染物累積 影響時間恐延長

中國上海地區在昨(23)日出現霾害現象，並在今(24)日隨東北風逐漸影響台灣。環境部與各地方政府已提前協調燃煤電廠等大型汙染源降載減排，並將隨時監控影響情形，進一步採取各項應變作為，也呼籲民眾即時掌握空品資訊，外出時做好自我防護。

環境部表示，外島連江地區自凌晨2時起，PM2.5小時濃度即開始上升，並在上午6時達到122微克/立方米；而本島最北端的富貴角站也達到82微克/立方米。目前北部地區空氣品質已經明顯受到影響，並逐漸往南擴散，預計要到明(25)日才會減緩，但南部地區因明天風速減弱，可能造成汙染物停滯累積，影響時間可能延長。

環境部昨(23)日發現中國上海地區的霾害情形後，即通知各地方政府啟動應變機制，目前已有連江、金門及新北市成立空氣汙染防制指揮中心，執行府內跨單位應變作業；桃園、台中、南投、雲林、嘉義縣市、台南、高雄、屏東及澎湖等10縣市也成立應變小組因應。

環境部協調台電及民營電廠減少燃煤發電，統計至今(24)日上午10時，台中、麥寮、興達及協和等電廠降載電量合計已達1.98億度，減少硫氧化物等汙染物排放約116公噸，約等於新北市（160萬戶）40天所需電量造成的排放量。

環境部說，從昨日起中部8縣市及北北基桃4縣市即針對露天燃燒、營建工地、港區與大型排放源執行聯合稽查；竹苗、連江、澎湖、金門及宜蘭也紛紛提醒民眾注意自我防護、要求營建工地防制揚塵或工廠降載減排。統計至今(24)日中午，各縣市共計執行239家工廠稽查，有149家工廠配合排放減量；執行露天燃燒、餐飲業、營建工地查核共273處，道路洗掃1471公里，汽機車攔查2712輛及防護措施宣導104次等。

環境部表示，目前北部地區PM2.5濃度已有下降趨勢，但南部地區明天可能會因為風速減弱，造成汙染物停滯累積而持續影響空氣品質。環境部今天在高雄市召開跨區應變會議，針對本次境外汙染事件聚焦因應策略。