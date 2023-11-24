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先就業再升學 他花3年從青澀高中生蛻變書店店長

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
周宗霖參加桃竹苗分署「青年就業領航計畫」，職場導師也是書店創辦人的林秀芃（左）也給予他許多指導，累積職場經驗。圖／桃竹苗分署提供
周宗霖參加桃竹苗分署「青年就業領航計畫」，職場導師也是書店創辦人的林秀芃（左）也給予他許多指導，累積職場經驗。圖／桃竹苗分署提供

三年磨出職場真功夫！畢業於苗栗苑裡高中的周宗霖，3年前參加勞動部「青年就業領航計畫」選擇先就業再就學，如今他已從青澀高中生蛻變成獨立書店店長，在苗栗就業中心該計畫就服員的建議下，他將以特殊選才管道繼續升學，專攻行銷領域。

目前任職苑裡「掀冊店」獨立書店的青年周宗霖，是在高三學測結束後，才決定參加「青年就業領航計畫」先就業暫緩升學，透過參與計畫職場體驗，他進入掀冊店獨立書店擔任店員，負責商品銷售、餐點製作、環境整理，並協助在地小農商品販售及進出貨管理，也擔任活動導覽及實作講師等工作。

周宗霖回憶說，3年前初進書店時恰巧碰上疫情，為了要在網站上幫助小農推廣並販售農產品，需要撰寫文案來吸引消費者購買，原本毫無經驗，經職場導師的指導與練習後，文案功力才慢慢提升；平時除了電商平台經營管理外，他也會負責店內的餐飲製作，還自學咖啡拉花及烘焙。

後續他將藉由特殊選才管道，回到大學攻讀行銷領域專業；還受邀回母校分享自身經歷，鼓勵學弟妹們如果對職涯感到茫然，可以透過參加計畫累積工作經驗，釐清職涯目標。

擔任周宗霖職場導師、掀冊店創辦人林秀芃說，周宗霖是一位熱愛實作的青年，過去三年來，書店藉由不同的工作面向，逐步賦予他更多的工作難度與責任；例如透過推廣小農產品，讓他實際學習如何利用商品文案行銷技巧來對消費者溝通，以及電商平台的維運經營等，這對他未來的職涯有很大的助益。

勞動部桃竹苗分署長林淑媛表示，「青年就業領航計畫」鼓勵高中職應屆畢業生先就業再升學，藉由職場體驗學習，探索人生職涯方向。參加計畫且成功就業的青年除工作薪資外，每個月還可以額外領到1萬元就業津貼，最長3年可領到36萬元的補助。

在苗栗就業中心該計畫就服員的建議下，周宗霖將以特殊選才管道繼續升學，專攻行銷領域。圖／桃竹苗分署提供
在苗栗就業中心該計畫就服員的建議下，周宗霖將以特殊選才管道繼續升學，專攻行銷領域。圖／桃竹苗分署提供

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