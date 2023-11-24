排放差距報告： 2023年氣溫創新高 世界仍未減少排放

聯合國環境規畫署11月20日發布2023年排放差距報告，報告直指2023年氣溫創新高，但世界仍未減少排放；同時也再次警告依據目前的排放趨勢，本世紀末全球氣溫將上升攝氏2.5至2.9度，除非各國能達成超越「巴黎協定」承諾的2030年減量目標；學者認為，面對極端氣候，現在就應開始盤點相關的衝擊與調適規劃。

報告也指出，2021至2022年全球溫室氣體排放量增加1.2％，達574億噸二氧化碳排放當量新高。台灣科技媒體中心邀請專家提供觀點今日發布。

台大學氣候變遷與永續發展學位學程專案助理教授曾琬鈴表示，今年的排放差距報告中，不斷透露出「我們的努力還不夠，我們必須要行動，並且是立即且有效的行動。」為了要達到巴黎協定2與1.5℃的目標，在2030之前必須要減碳達28%與42%，在剩不到10年的有效時間，不行動，是不可能的。

曾琬鈴表示，報告明確提出科學事實、目前達成1.5℃目標的機會並不樂觀，各國的減碳計算顯示排碳大國責無旁貸，中國、美國、印度、歐洲與其他的G20國家等主導了2021到2022年1.2%的溫室氣體增加，而全球暖化後果卻是全球一起承受；經濟發展弱勢國家的調適能力也較弱，這是COP28勢必要討論的氣候正義主題，延續去年的賠償基金與即時天災預警系統話題，今年不該只是話題，而是共識與決策。

她表示，全球暖化，台灣不可能倖免。氣候變遷相關政策應列為所有政策之上的優先考量，不只是社會大眾、政策決定者更必須了解氣候緊急的程度已迫在眉睫。調適方面，台灣土地面積不大但人口稠密，需要更精確的氣候風險計算，為此基礎氣候科學與模式發展不能妥協，同時資料使用者必須具備基礎理解知識以避免誤用，才能確保調適策略適用。

中興大學生物與永續科技學位學程助理教授徐佩君說，今年排放差距報告標題「破紀錄」點出氣候行動緊急性，今年7到10月全球月均溫都破了歷史紀錄，九月全球均溫較工業革命前高出1.8℃，但溫室氣體排放量卻仍持續上升，2022排放量比2021增加了1.2％達到新高，顯然離達成氣候目標的差距越來越大。

徐佩君表示，全球暖化第一影響的就是對溫度敏感的農作物以及漁產養殖；研究顯示，台灣在全球暖化持續加劇的情況下，極端天氣事件發生的頻率強度增加，面對高溫、暴雨、連續不降雨、強颱等風險，應該推行相應的政策、發展相應的技術去解決，像是輔導轉型智慧農業、作物改良等減少農業在氣候變遷下的衝擊、建立預警機制、水資源分配規劃等，相關技術與研究，以及促成社會應用與產業轉型都需要時間，因此需開始盤點相關的衝擊與調適規劃。