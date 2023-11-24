快訊

選擇成全！郭台銘發退選聲明：人退，志不退「一定要贏」

等到了！台灣寶可夢中心Pokemon Center TAIPEI這天開幕 完整紀念商品、營業時間一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

排放差距報告： 2023年氣溫創新高 世界仍未減少排放

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
聯合國環境規畫署11月20日發布2023年排放差距報告，報告直指2023年氣溫創新高，但世界仍未減少排放。圖為在聯合國COP28峰會前夕，在台北101上百人參與台灣第一場戶外人的氣候遊行「2023 POWER UP回到未來大遊行」，愛好戶外運動人士、公民團體出面共同呼籲淘汰石化燃料，監督候選人的氣候與能源政策，全球暖化對戶外運動族群已產生重大影響。聯合報系資料照／記者曾吉松攝影
聯合國環境規畫署11月20日發布2023年排放差距報告，報告直指2023年氣溫創新高，但世界仍未減少排放。圖為在聯合國COP28峰會前夕，在台北101上百人參與台灣第一場戶外人的氣候遊行「2023 POWER UP回到未來大遊行」，愛好戶外運動人士、公民團體出面共同呼籲淘汰石化燃料，監督候選人的氣候與能源政策，全球暖化對戶外運動族群已產生重大影響。聯合報系資料照／記者曾吉松攝影

聯合國環境規畫署11月20日發布2023年排放差距報告，報告直指2023年氣溫創新高，但世界仍未減少排放；同時也再次警告依據目前的排放趨勢，本世紀末全球氣溫將上升攝氏2.5至2.9度，除非各國能達成超越「巴黎協定」承諾的2030年減量目標；學者認為，面對極端氣候，現在就應開始盤點相關的衝擊與調適規劃。

報告也指出，2021至2022年全球溫室氣體排放量增加1.2％，達574億噸二氧化碳排放當量新高。台灣科技媒體中心邀請專家提供觀點今日發布。

台大學氣候變遷與永續發展學位學程專案助理教授曾琬鈴表示，今年的排放差距報告中，不斷透露出「我們的努力還不夠，我們必須要行動，並且是立即且有效的行動。」為了要達到巴黎協定2與1.5℃的目標，在2030之前必須要減碳達28%與42%，在剩不到10年的有效時間，不行動，是不可能的。

曾琬鈴表示，報告明確提出科學事實、目前達成1.5℃目標的機會並不樂觀，各國的減碳計算顯示排碳大國責無旁貸，中國、美國、印度、歐洲與其他的G20國家等主導了2021到2022年1.2%的溫室氣體增加，而全球暖化後果卻是全球一起承受；經濟發展弱勢國家的調適能力也較弱，這是COP28勢必要討論的氣候正義主題，延續去年的賠償基金與即時天災預警系統話題，今年不該只是話題，而是共識與決策。

她表示，全球暖化，台灣不可能倖免。氣候變遷相關政策應列為所有政策之上的優先考量，不只是社會大眾、政策決定者更必須了解氣候緊急的程度已迫在眉睫。調適方面，台灣土地面積不大但人口稠密，需要更精確的氣候風險計算，為此基礎氣候科學與模式發展不能妥協，同時資料使用者必須具備基礎理解知識以避免誤用，才能確保調適策略適用。

中興大學生物與永續科技學位學程助理教授徐佩君說，今年排放差距報告標題「破紀錄」點出氣候行動緊急性，今年7到10月全球月均溫都破了歷史紀錄，九月全球均溫較工業革命前高出1.8℃，但溫室氣體排放量卻仍持續上升，2022排放量比2021增加了1.2％達到新高，顯然離達成氣候目標的差距越來越大。

徐佩君表示，全球暖化第一影響的就是對溫度敏感的農作物以及漁產養殖；研究顯示，台灣在全球暖化持續加劇的情況下，極端天氣事件發生的頻率強度增加，面對高溫、暴雨、連續不降雨、強颱等風險，應該推行相應的政策、發展相應的技術去解決，像是輔導轉型智慧農業、作物改良等減少農業在氣候變遷下的衝擊、建立預警機制、水資源分配規劃等，相關技術與研究，以及促成社會應用與產業轉型都需要時間，因此需開始盤點相關的衝擊與調適規劃。

暖化 巴黎協定 氣候變遷

延伸閱讀

國泰金數位轉型 國際肯定

氣候變遷題材 投資標配

中興大學輔導資源循環業者 邁向淨零排放

籃球／雲豹能源舉辦減碳盃籃球賽 發言人張建偉帶球星響應世界無肉日

相關新聞

國內首輛「快速公路自駕公車」來了！明年3月平面段試辦載客

交通部公路局委託豐榮汽車客運公司辦理「智慧自駕公路實證DRTS試辦計畫」，規劃國內首輛開上快速公路自駕公車，今進行掛牌及...

獨／網購貨沒到卻收到取件成功簡訊？消保官曝「1招」解決：可退款

不少人習慣網購，商品取件引發許多糾紛。台中市梁先生在網路購買價值7千多元的不銹鋼流理台，收到「買家取件成功」訊息，但根本沒收到物件，懷疑遭到詐騙，賣家2天後才到貨。消保官說，業者若未將貨物送達，消費者最終沒收到貨物，消費者可主張爭議款，申請退款。

冷眼集／從赴陸團到陸生 蔡政府政治凌駕一切

國境開放一年，以往占觀光市場大宗的兩岸交流卻遲未恢復，業者好不容易迎來一絲曙光，即便開放時間點硬是被拉至選舉結束，業者仍...

酒癮怎樣要求助？專家給說明 飲酒前後吃這兩項

衛福部委託馬偕醫院成立台灣戒酒暨酒癮防治中心，今天掛牌成立。希望推動酒癮防治。衛福部心理健康司長陳亮妤表示，身旁不少親友...

每年有4千人因而身亡…高中生、女大生飲酒率上升 衛福部推酒癮治療3箭

「酒精使用障礙」是世界衛生組織公布全球疾病負擔第5名，台灣每年有4500人因不當飲酒死亡，另有4萬多人因此罹病，近年高中...

原物料上漲 應景聖誕紅批發價貴一成

準備迎接耶誕節，應景的聖誕紅成花卉市場指標，台北花卉公司董事長李明聰表示，今年國內聖誕紅產量約112萬9千多盆，較去年增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。