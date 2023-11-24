國內首輛「快速公路自駕公車」來了！明年3月平面段試辦載客

交通部公路局委託豐榮汽車客運公司辦理「智慧自駕公路實證DRTS試辦計畫」，規劃國內首輛開上快速公路自駕公車，今進行掛牌及載客測試，第一階段規劃於台61線台中大安圖書館—台中港旅客服務中心平面路段，共16公里（12公里採自駕），時速40公里，也是國內在開放場域中速度最快的自駕公車，預計明年3月開放民眾免費試乘。

「智慧自駕公路實證DRTS試辦計畫」路線從台中市大安區至彰化縣鹿港鎮，全長44公里，其中有70%以上為自駕，第一階段規劃行駛於台61線台中市大安區至梧棲區平面路段，自駕能力達Level 3以上且時速40公里，第二階段則延伸至彰化縣鹿港鎮，途中會行經台61快速公路，自駕能力達Level 4以上且時速達50公里。

公路局說明，公路養護與公共運輸營運業務日趨繁重，希望能夠多加運用智慧科技，改善目前所面臨的資源及人力不足等課題。此計劃希望先在偏鄉地區進行實證測試，包括直線行駛、號誌化路口、與他車混流或超車情形，及遇障礙物減速或閃避等，藉由相關運行測試來驗證安全性與穩定性。

公路局也說，明年3月至2025年底開放民眾免費試乘，共規劃7個站點且站站皆停，每天有7至8班，每次可載最多22人（15個座位、7個站位），預估每月有1000人次搭乘。

豐榮客運董事長徐弘豐表示，該自駕車耗資3千萬元打造，計劃遇上中油天然氣管線施工延宕好幾月，路線規劃主要希望落實偏鄉服務，第一階段從台中市大安行駛至三井outlet，第二階段會與彰化客運合作延伸到鹿港。豐榮客運也說，初步試營運仍會有隨車的工程駕駛，由客運公司提供駕駛，交由工研院訓練。

公路局長陳文瑞指出，台灣過去雖然有很多自駕團隊進行測試，但都是在封閉場域，此計劃不僅是通過核准的正式公車路線，未來也會行駛至快速公路，速度提升至40到50公里。當前公共運輸面臨很多困難，包括偏鄉地區車輛進不去、司機找不到，未來希望能解決公共運輸缺員問題，隨著自駕發展，也能減少人為車禍，降低道路事故率。