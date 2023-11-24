南橫明天全線重新開通 甲仙觀光迎曙光業者祈禱別再斷

南橫公路自今年7月底受杜蘇芮颱風侵襲影響再次中斷，公路局積極搶修，終於要在明天（25日）即將再次通車。消息傳來，高雄甲仙、六龜的餐飲、溫泉業者莫不欣喜若狂，期待當地觀光重現榮景。

台20線南橫公路去年5月1日有條件全線通車，讓高雄通往台東交通動脈再次串連起來，卻又在今年接連遇到5個颱風侵襲影響，造成部分道路中斷，公路局積極搶修，並克服2,600公尺高海拔區域施工、氣候變化大等施工困難因素下，提前一周搶通雪峰橋便道修復作業並開放通行。

自11月25日早上7點起，埡口至向陽恢復一般管制通行，屆時東、西兩端梅山口至向陽路段開放時間為早上7點到下午2點進入，車輛須於下午5點前離開管制路段，下午5點到隔天早上7點淨空該路段，每週二及週四不開放。

聽聞南橫全線搶通完成，高雄甲仙餐飲業者都相當開心，期待南橫全線開通後第一個周末人潮到來。平日來客數掉到個位數的麵店業者興奮的向本報表示，已經「休息」太久了，終於迎來好消息，並希望媒體趕緊大報特報，讓南橫全線搶通完成的消息傳遍全台。知名糕餅業者也開心表示，能提前一周完成搶通，真的非常感謝這些工程人員不辭辛勞完成任務，也祈禱南橫別再斷了。