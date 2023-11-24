浪漫12月！ 雙子座流星雨、水星東大距登場

2023年即將進入最後1個月份，水星東大距、雙子座流星雨將分別於12月4日、14日登場，尤其是特殊天象的流星雨，只要遠離光害區，抬頭仰望星空就有機會看到流星劃過天際。

台南市政府今天發布新聞稿指出，今年最後1次水星東大距將於12月4日登場，晚上10時28分達到最大距角；當天水星位於人馬座，視星等約-0.5，與太陽相距21.3度，可於日落時分見於西方低空。

12月14日晚上登場的極大期雙子座流星雨，是最受期待、觀賞條件最佳的流星雨之一，預估ZHR值為150，輻射點約於晚上7時從東北方升起，若天候允許，整晚都可看到流星帶來美好祝福。

市府教育局表示，水星是太陽系體積最小的行星，因靠近太陽，觀察非常不易，最理想觀察時間是水星位於大距時；所謂大距是指內行星運行至與太陽角距離最大位置。東大距發生時，水星位於太陽以東，日落時分出現於西南方，仰角偏低，以望遠鏡觀測較合適。

雙子座流星雨來源非常特別，一般來說，造成流星雨的母體大多是彗星，雙子座流星雨母體卻是（3200）法厄同小行星，輻射點位於雙子座，從地球上觀察時，似乎所有流星都從輻射點發散而出，這也是流星雨命名的由來。

南瀛天文館表示，流星雨是非常受歡迎的特殊天象，不需要任何觀測器材，只要遠離光害區，抬頭仰望星空，就有機會看到流星劃過天際的時刻。南瀛天文館12月14日晚上7時將在YouTube官方頻道直播雙子座流星雨天象，提供山上美麗星空影像，也有專人解說。