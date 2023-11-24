境外霾害侵襲北部空品紅害嚴重 環境部：25日趨緩

環境部空氣品質監測網顯示，今（24）日東北季風增強，東北風挾帶境外汙染物南下影響臺灣，竹苗以北及離島汙染物濃度逐漸上升，空氣品質多為紅色警示至橘色提醒等級。依上午最新監測結果，花東空品區為「良好」等級；中部、雲嘉南、高屏品區為「普通」等級；竹苗、宜蘭空品區及澎湖為「橘色提醒」等級；北部空品區及馬祖、金門為「紅色警示」等級。

環境部表示，依監測資料及氣象署24日10時氣象資料顯示：24日東北季風增強，上海過去24小時細懸浮微粒最高濃度達150微克/立方公尺，東北風挾帶境外污染物南下影響臺灣，中南部地區位在下風處，較易累積汙染物；彰化至雲嘉南沿海地區因風速增強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。

花東空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及澎湖為「橘色提醒」等級，中南部局部地區短時間可能達紅色警示等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門為「紅色警示」等級。

環境部大氣環境司司長蔡孟裕表示，昨已請台電、地方大型汙染源做降載處理與稽查，新北桃園上午較為嚴重，最嚴重的區域是馬祖金門；西部雲林彰化風速大，須留意濁水溪揚塵問題；目前地方新北、連江、金門已經成立縣內的防治指揮中心，桃園成立環保局警急應變小組。

蔡孟裕表示，明日境外移入霾害狀況會比較緩和，這些境外汙染物從今日下午、晚上會飄到中南部去，中南部應該警戒，是否達到紅害，還需要再監測。

未來一周，24日東北季風增強，須留意24日東北風挾帶境外汙染物移入影響臺灣，中南部位於下風處，汙染物易累積；25日至28日環境風場仍為東北風，迎風面擴散條件轉佳，中南部位於下風處，汙染物仍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；29日東北季風稍減弱，環境風場轉為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件稍轉差，汙染物易累積。空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，請隨時留意最新空氣品質資訊。