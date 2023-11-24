接軌穆斯林國際觀光市場 屏東觀光圈拚清真認證吸客
全球旅遊市場復甦，為吸引占世界四分之一人口的穆斯林族群，觀光署大鵬灣國家風景區管理處今年6月啟動屏東觀光圈穆斯林及清真認證推廣輔導計畫，號召30多家多家旅宿、餐飲、觀光工廠、休閒農場業者取得認證，鵬管處日前推出2條穆斯林旅遊行程，邀穆斯林遊客體驗及回饋獲得好評，跨出接軌國際穆斯林市場一大步。
鵬管處說，隨著時代演進和全球化趨勢，穆斯林族群也嘗試不同的旅遊方式，成為非穆斯林國家拚觀光的首要目標，但其生活方式受信仰規範，食衣住行都必須符合清真認證原則，要吸引前來，必須有足夠的友善環境；屏東山海美景美食琳瑯滿目，符合穆斯林族群愛好自然、親子旅遊的特性，6月號召屏東觀光圈業者參與，透過教學觀摩、教育訓練、踩線並納入業者驗證資訊，讓穆斯林遊客能輕鬆遊屏東。
鵬管處說，屏東地屬狹長，旅遊資源豐厚多元，想要體驗穆斯林輕旅行族群，可先前往屏東新興景點勝利星村，欣賞眷村改造風貌，前往天堂鳥咖啡體驗手作咖啡，在萬利露華咖啡館用中餐，鵬管處遊客中心有祈禱室可供朝拜，參訪海上教堂咖啡廳和搭乘遊湖遊艇欣賞夕陽，在永鑫海鮮餐廳用餐後入住秘境民宿，隔日參訪芙玉寶香皂文創主題館，下午參訪東港清真寺及海洋食品文化館體驗烤魷魚絲及採購清真認證商品。
若想要前往墾丁深度旅行，可先到萬寶祿酵素文化館體驗酵素飲料、參觀屏東特產巧克力的牛角灣巧克力莊園，蘭欣辣汗花果休閒農場火鍋享用專屬火鍋後，體驗仁鵬遊湖即可搭車前往恆春，隔日參訪國立海生館，體驗有專屬穆斯林驗證遊程「魚你同行」活動，就近觸摸水母及餵魚，世界館的華饌人文飲食餐廳用餐；最後再去鹿ㄦ島水豚生態園區和天使花園休閒農場。
鵬管處說，2條路線日剪安排穆斯林遊客踩線體驗，除了讚許食物美味及呈現屏東在地特色外，手作體驗活動更讓他讚不絕口；屏東幅員遼闊，依山傍水且農特產豐富，還有全台唯一由印尼移工一手創立的「屏東東港清真寺」，能擴大業者加入清真認證再適合不過，未來將持續行銷，吸引更多穆斯林遊客來屏東。
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