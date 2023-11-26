才剛說過就忘記？網議五大失智症徵兆千萬不可輕忽！

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「失智症徵兆」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大失智症徵兆排行。

失智症是由不同病因造成大腦功能損傷的疾病，會使掌管各行為能力的細胞失去控制，是一種症候群而非單一疾病，減退的不只有記憶力，亦包含思考力、語言能力、判斷力等方面的衰退，嚴重程度足以影響日常生活和社交活動，而因為失智症是一種進行性退化的疾病，因此若是可以及早發現徵兆，及時就醫診斷，都是預防和治療失智症的重要關鍵。

「記憶力衰退」讓人好困擾 「解決問題能力下降」難自理生活 ▲ 網友熱議五大失智症徵兆 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近一年內網友針對「失智症徵兆」相關的話題討論，可以發現「記憶力衰減並影響到正常生活」是大多數網友公認的失智症徵兆，即有網友分享身邊經驗。

如提及家中長輩「失智8年多，已經是重度失智了，前一分鐘剛說過的話做過的事完全忘光光，一天24小時下來，同一個問題至少問了上百遍」、「我媽有輕微失智症，跟幼兒小時候一樣，會藏東西後就忘記了，也會一直問同一件事情，跟他說了（解釋了）就忘記了，也會把以前好幾次的問題，湊成一件事情」，透露當一個人短期記憶缺失的頻率變高，且經過他人提醒後還是難以回想起來，或是出現重複發問的狀況，就要特別注意可能是失智症的徵兆。

而除了常見的記憶力退化，「解決問題能力下降」也是失智症相當常見的徵兆，不少網友表示「失智症後期基本上生活自理功能也會變得很差」。

並分享自己的「奶奶得了失智症，看著奶奶一天一天的退化，前一個星期才在廚房煮飯，過了一個星期連褲子都沒辦法自己穿了」，指出此病癥會隨著腦部退化的程度逐漸惡化，初期可能只是在遇到較為複雜的任務或是問題時，需要有人在旁協助完成，到了中後期可能會開始連自己曾經熟悉的工作，或是簡單的日常生活事項都無法自理。

此外，還有讓許多人都感到很頭痛的失智症徵兆就是「情緒與個性變化」，留言提及像是「同學爸爸就是失智症，常會情緒不好亂罵人」、「她（媽媽）常常說有人會趁我們不在家，偷跑進我們家裡，她每天常常都感覺緊張兮兮的，眼神有時候也變得很兇，防備心很重」，覺得失智症患者的情緒波動起伏十分明顯，容易產生焦慮、抑鬱、易怒等過去不常見的情緒。

不過也有網友給予面對這種情況的經驗分享，建議照護者可以試著讓患者放鬆心情，或是「在他狀態好的時候告訴他，家裡沒有人入侵、也沒有人下蠱，會一直陪伴他等，讓他比較可以放輕鬆的話」，或許能讓患者的狀態好一些，還有在對話時，也要注意患者的自尊心，避免指責他的負面行為，反而要「多用哄的」、「多陪伴跟多重複」。

你有遇過失智症患者嗎？看完以上失智症的五大徵兆，如果發現你自己或身邊的親友有出現這些徵兆，可以多加留心，或尋求專業醫療建議，確認病情並即早治療，或從日常生活中預防，如多運動、參與社交活動等等，便有助於減緩病情的惡化、降低風險。



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「失智症徵兆」相關討論則數。觀測期間：2022/11/01~2023/11/10，共1年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw