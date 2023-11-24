快訊

網購貨沒到卻收到取件成功簡訊？消保官曝「1招」解決：可退款

藍白郭三方會談後 郭台銘晚間臉書PO文感謝「他」

藍白郭會談後 韓國瑜發文喊話：請給國民黨一個機會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大台北、東部短暫陣雨又降溫 吳聖宇：下周又有冷空氣

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
今天到明天是這波東北季風影響比較明顯的兩天，降雨集中在大台北、基隆北海岸、東北角、宜蘭、花蓮、台東以及恆春半島有局部短暫陣雨，宜蘭局部地區雨量可能較多。本報資料照片
今天到明天是這波東北季風影響比較明顯的兩天，降雨集中在大台北、基隆北海岸、東北角、宜蘭、花蓮、台東以及恆春半島有局部短暫陣雨，宜蘭局部地區雨量可能較多。本報資料照片

東北季風逐漸增強，天氣風險公司資深天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，今天到明天是這波東北季風影響比較明顯的兩天，水氣不多，降雨集中在迎風面，包括大台北、基隆北海岸、東北角、宜蘭、花蓮、台東以及恆春半島有局部短暫陣雨，宜蘭局部地區雨量可能較多，西半部大致多雲到晴的天氣型態。

溫度方面，北部、東北部地區白天高溫下降比較明顯，吳聖宇說，今天從新竹以北到宜蘭一帶的高溫會降到20-22度左右，明天高溫21-23度間，轉涼的感覺會比較明顯，花東地區今明兩天高溫降到23-25度。中南部地區比較不受影響，高溫26-28度或以上，南部內陸地區近30度的機會高，南北之間的溫差變化明顯。

他說，夜晚到清晨的低溫則沒有太明顯的下降，預估中部以北到東北部空曠地區的低溫大致在14-16度之間，冷空氣比較淺薄，南下的幅度也有限，因此並沒有特別低的溫度發生機會。

吳聖宇表示，周日東北季風減弱，風向較為偏東，迎風面東半部還是會有些局部短暫陣雨，不過降雨量會明顯減小，降雨的範圍也會更為局部，天氣有一個好轉的空檔機會，西半部維持多雲到晴的天氣。沿海地區的風力也將會明顯減小下來，發生強陣風的機會降低許多。

他表示，北台灣白天高溫將會回升到23-25度，花東地區高溫回升到25-27度，中南部的高溫則會回升到28-30度，陽光底下又會感覺到比較溫暖了起來。

吳聖宇表示，這種季風較弱的空檔預估會持續到下周一白天左右，如果快的話，下周一的下半天到晚間下一波東北季風又會開始增強，並且持續影響到下周三，屆時迎風面地區下雨的機會再度提高，溫度也會再度下降轉涼。

他說，預報資料來看，下周前半南下的這波冷空氣強度可能稍強一點點，會不會有機會配合輻射冷卻作用達到大陸冷氣團等級的低溫還有待觀察，預報仍有變動性。目前來看屬於乾冷的類型，降雨偏像迎風面的局部降雨，大部分地區天氣依然穩定，影響的程度應該會比較小一些。

空氣品質部分，吳聖宇表示，今天東北季風較強，同時有一波境外的空氣汙染物質要快速通過台灣附近，各地區的空氣品質普遍會比較差一些，呼吸道敏感族群外出要多留意。不過汙染物很快就會通過，明後天北部、東半部的空氣品質就會恢復良好，中南部因為位於東北季風下風處，空品仍然會比較不良，持續要提醒這些地方外出多留意。

高溫 東北季風

延伸閱讀

白天晴朗溫暖 吳聖宇：晚間東北季風增強這地區雨最多

渣打馬拉松周日登場 台北天氣如何吳聖宇這樣說

明天立冬！專家曝台北這日以前若未低於20度 恐創27年來最晚紀錄

多地低溫跌破19度陰雨轉涼...今天天氣最差 下周又變暖秋

相關新聞

今明兩天偶雨北部轉涼 吳德榮：下周一又一波東北季風「低溫下探12度」

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今明兩天北海岸、大台北東側、東半部轉有局部短...

部會不同調！「不管陸委會」交長：團客赴陸不解團

交通部日前宣布明年三月開放台灣組團赴陸觀光，陸委會卻稱初期每日限額兩千人，引發旅行業者反彈，交通部長王國材昨於立法院答詢...

冷眼集／從赴陸團到陸生 蔡政府政治凌駕一切

國境開放一年，以往占觀光市場大宗的兩岸交流卻遲未恢復，業者好不容易迎來一絲曙光，即便開放時間點硬是被拉至選舉結束，業者仍...

抗藥性細菌比率 10年增加逾3倍

抗生素是近代醫學最重要的發明之一，但因不當使用導致愈來愈多細菌對抗生素產生抗藥性。台灣感染症醫學會統計，抗生素抗藥性細菌...

全球臭蟲危機 北市萬華商旅也現蹤

臭蟲危害遍及法國、南韓、香港等地，有民眾日前入住北市萬華某商旅，發現床上與枕頭疑有臭蟲現蹤，國衛院國家蚊媒傳染病防治研究...

臭蟲、跳蚤怎麼分？皮膚科醫揭最大差別 最怕患者被咬後做1事

在巴黎、南韓爆發臭蟲疫情後，台灣萬華某旅館也傳出臭蟲入侵。臭蟲俗稱床蝨，若非專家，一般民眾難將其與常見的跳蚤分別。皮膚科...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。