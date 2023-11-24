大台北、東部短暫陣雨又降溫 吳聖宇：下周又有冷空氣

東北季風逐漸增強，天氣風險公司資深天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，今天到明天是這波東北季風影響比較明顯的兩天，水氣不多，降雨集中在迎風面，包括大台北、基隆北海岸、東北角、宜蘭、花蓮、台東以及恆春半島有局部短暫陣雨，宜蘭局部地區雨量可能較多，西半部大致多雲到晴的天氣型態。

溫度方面，北部、東北部地區白天高溫下降比較明顯，吳聖宇說，今天從新竹以北到宜蘭一帶的高溫會降到20-22度左右，明天高溫21-23度間，轉涼的感覺會比較明顯，花東地區今明兩天高溫降到23-25度。中南部地區比較不受影響，高溫26-28度或以上，南部內陸地區近30度的機會高，南北之間的溫差變化明顯。

他說，夜晚到清晨的低溫則沒有太明顯的下降，預估中部以北到東北部空曠地區的低溫大致在14-16度之間，冷空氣比較淺薄，南下的幅度也有限，因此並沒有特別低的溫度發生機會。

吳聖宇表示，周日東北季風減弱，風向較為偏東，迎風面東半部還是會有些局部短暫陣雨，不過降雨量會明顯減小，降雨的範圍也會更為局部，天氣有一個好轉的空檔機會，西半部維持多雲到晴的天氣。沿海地區的風力也將會明顯減小下來，發生強陣風的機會降低許多。

他表示，北台灣白天高溫將會回升到23-25度，花東地區高溫回升到25-27度，中南部的高溫則會回升到28-30度，陽光底下又會感覺到比較溫暖了起來。

吳聖宇表示，這種季風較弱的空檔預估會持續到下周一白天左右，如果快的話，下周一的下半天到晚間下一波東北季風又會開始增強，並且持續影響到下周三，屆時迎風面地區下雨的機會再度提高，溫度也會再度下降轉涼。

他說，預報資料來看，下周前半南下的這波冷空氣強度可能稍強一點點，會不會有機會配合輻射冷卻作用達到大陸冷氣團等級的低溫還有待觀察，預報仍有變動性。目前來看屬於乾冷的類型，降雨偏像迎風面的局部降雨，大部分地區天氣依然穩定，影響的程度應該會比較小一些。

空氣品質部分，吳聖宇表示，今天東北季風較強，同時有一波境外的空氣汙染物質要快速通過台灣附近，各地區的空氣品質普遍會比較差一些，呼吸道敏感族群外出要多留意。不過汙染物很快就會通過，明後天北部、東半部的空氣品質就會恢復良好，中南部因為位於東北季風下風處，空品仍然會比較不良，持續要提醒這些地方外出多留意。