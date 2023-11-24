快訊

網購貨沒到卻收到取件成功簡訊？消保官曝「1招」解決：可退款

大台北、東部短暫陣雨又降溫 吳聖宇：下周又有冷空氣

藍白郭三方會談後 郭台銘晚間臉書PO文感謝「他」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網購貨沒到卻收到取件成功簡訊？消保官曝「1招」解決：可退款

聯合報／ 記者林佩均余采瀅／台中即時報導
國人網購盛行，「蝦皮店到店」分店遍佈全台；此為新聞示意圖。圖／報系資料照
國人網購盛行，「蝦皮店到店」分店遍佈全台；此為新聞示意圖。圖／報系資料照

不少人習慣網購，商品取件引發許多糾紛。台中市梁先生在網路購買價值7千多元的不銹鋼流理台，收到「買家取件成功」訊息，但根本沒收到物件，懷疑遭到詐騙，賣家2天後才到貨。消保官說，業者若未依契約約定到貨，消費者可主張爭議款退費，以保權益。

梁先生新居落成，近期頻繁網購家具，為新家增添色彩，7月31日在蝦皮下單一件不鏽鋼流理台，先以信用卡付費7422元，賣家8月14日顯示出貨，但遲遲未收到物件。

8月22日上午10點多，梁傳訊表示，若還沒寄出，就要辦理退貨，未料1小時後竟收到「買家取件成功」訊息，經確認家中根本沒收到物件，讓他氣得直問賣家，更擔心自己金額高，遭受詐騙。

梁先生詢問賣家，賣家稱，訂單顯示的完成可能是蝦皮自動完成了訂單，貨物還是運輸中。

「賣家這樣的處理方式是在拖時間！」梁先生不滿意，買家沒收到商品，卻先寄出「買家取件成功」訊息，他立即通報網購平台。

蝦皮平台表示，該物件運送方式是賣家宅配，而非蝦皮整合物流，系統無法查詢進度，因此賣家點選出貨後7天會完成訂單；蝦皮平台也回復，訊息是系統預設，若買家因此有疑慮，可以依規定申請退款。

賣家則一再強調，梁先生訂購的是大件商品，須單獨派送，所以耽誤，並保證商品2天後送達。所幸，梁先生於8月24日收到商品，但對於賣家已失去信心。

台中市主任消保官康馨壬指出，業者若未依契約約定寄送貨物，消費者可向信用卡公司主張爭議款，申請退款，例如業者允諾8月22日物件一定會送達，卻於24日才送到，消費者就可主張爭議款。

康表示，該個案業者沒有約定何時送達，商品隨後於24日送達，較無爭議，但平台或賣家在消費者尚未取得商品時，就送出「買家成功取件」訊息，確實有爭議，這部分應修正為「賣家商品寄出」或「賣家商品運送中」較為妥適。

律師林瓊嘉提醒，網路平台系統將「賣家出貨」顯示為「買家成功取件」，確實會影響到買方解除契約「猶豫期間」的權利保障，形同過度保障賣方，增加買方未來解約，必須舉證收取貨品沒有超過7天的風險。

林瓊嘉提出，行政院消費者保護處主管消費者保護，應該對網路平台業者提供系統服務的失誤要求改善，才能落實消費者權益保護。

梁先生傳訊表示，若還沒寄出，就要辦理退貨，未料1小時後竟收到「買家取件成功」訊息，但他根本沒收到物件。圖／讀者提供
梁先生傳訊表示，若還沒寄出，就要辦理退貨，未料1小時後竟收到「買家取件成功」訊息，但他根本沒收到物件。圖／讀者提供
梁先生傳訊表示，若還沒寄出，就要辦理退貨，未料1小時後竟收到「買家取件成功」訊息，但他根本沒收到物件。圖／讀者提供
梁先生傳訊表示，若還沒寄出，就要辦理退貨，未料1小時後竟收到「買家取件成功」訊息，但他根本沒收到物件。圖／讀者提供
梁先生傳訊表示，若還沒寄出，就要辦理退貨，未料1小時後竟收到「買家取件成功」訊息，但他根本沒收到物件。圖／讀者提供
梁先生傳訊表示，若還沒寄出，就要辦理退貨，未料1小時後竟收到「買家取件成功」訊息，但他根本沒收到物件。圖／讀者提供

消費者 蝦皮 網路

延伸閱讀

太白目？她靠櫃試妝1舉動惹怒櫃姐 內行人曝關鍵

黑色星期五吸客 5天估1.8億人瘋買 網購將削弱擠店人潮

網購熱季到！當心境外網購這些違規動植物商品 恐面臨重罰

小學女童崇拜「超人」 竟網購裝備爬20公尺高壓電塔遭困

相關新聞

今明兩天偶雨北部轉涼 吳德榮：下周一又一波東北季風「低溫下探12度」

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今明兩天北海岸、大台北東側、東半部轉有局部短...

部會不同調！「不管陸委會」交長：團客赴陸不解團

交通部日前宣布明年三月開放台灣組團赴陸觀光，陸委會卻稱初期每日限額兩千人，引發旅行業者反彈，交通部長王國材昨於立法院答詢...

網購貨沒到卻收到取件成功簡訊？消保官曝「1招」解決：可退款

不少人習慣網購，商品取件引發許多糾紛。台中市梁先生在網路購買價值7千多元的不銹鋼流理台，收到「買家取件成功」訊息，但根本...

冷眼集／從赴陸團到陸生 蔡政府政治凌駕一切

國境開放一年，以往占觀光市場大宗的兩岸交流卻遲未恢復，業者好不容易迎來一絲曙光，即便開放時間點硬是被拉至選舉結束，業者仍...

抗藥性細菌比率 10年增加逾3倍

抗生素是近代醫學最重要的發明之一，但因不當使用導致愈來愈多細菌對抗生素產生抗藥性。台灣感染症醫學會統計，抗生素抗藥性細菌...

全球臭蟲危機 北市萬華商旅也現蹤

臭蟲危害遍及法國、南韓、香港等地，有民眾日前入住北市萬華某商旅，發現床上與枕頭疑有臭蟲現蹤，國衛院國家蚊媒傳染病防治研究...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。