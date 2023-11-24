網購貨沒到卻收到取件成功簡訊？消保官曝「1招」解決：可退款

不少人習慣網購，商品取件引發許多糾紛。台中市梁先生在網路購買價值7千多元的不銹鋼流理台，收到「買家取件成功」訊息，但根本沒收到物件，懷疑遭到詐騙，賣家2天後才到貨。消保官說，業者若未依契約約定到貨，消費者可主張爭議款退費，以保權益。

梁先生新居落成，近期頻繁網購家具，為新家增添色彩，7月31日在蝦皮下單一件不鏽鋼流理台，先以信用卡付費7422元，賣家8月14日顯示出貨，但遲遲未收到物件。

8月22日上午10點多，梁傳訊表示，若還沒寄出，就要辦理退貨，未料1小時後竟收到「買家取件成功」訊息，經確認家中根本沒收到物件，讓他氣得直問賣家，更擔心自己金額高，遭受詐騙。

梁先生詢問賣家，賣家稱，訂單顯示的完成可能是蝦皮自動完成了訂單，貨物還是運輸中。

「賣家這樣的處理方式是在拖時間！」梁先生不滿意，買家沒收到商品，卻先寄出「買家取件成功」訊息，他立即通報網購平台。

蝦皮平台表示，該物件運送方式是賣家宅配，而非蝦皮整合物流，系統無法查詢進度，因此賣家點選出貨後7天會完成訂單；蝦皮平台也回復，訊息是系統預設，若買家因此有疑慮，可以依規定申請退款。

賣家則一再強調，梁先生訂購的是大件商品，須單獨派送，所以耽誤，並保證商品2天後送達。所幸，梁先生於8月24日收到商品，但對於賣家已失去信心。

台中市主任消保官康馨壬指出，業者若未依契約約定寄送貨物，消費者可向信用卡公司主張爭議款，申請退款，例如業者允諾8月22日物件一定會送達，卻於24日才送到，消費者就可主張爭議款。

康表示，該個案業者沒有約定何時送達，商品隨後於24日送達，較無爭議，但平台或賣家在消費者尚未取得商品時，就送出「買家成功取件」訊息，確實有爭議，這部分應修正為「賣家商品寄出」或「賣家商品運送中」較為妥適。

律師林瓊嘉提醒，網路平台系統將「賣家出貨」顯示為「買家成功取件」，確實會影響到買方解除契約「猶豫期間」的權利保障，形同過度保障賣方，增加買方未來解約，必須舉證收取貨品沒有超過7天的風險。