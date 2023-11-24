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今明兩天偶雨北部轉涼 吳德榮：下周一又一波東北季風
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今明兩天北海岸、大台北東側、東半部轉有局部短暫雨，桃園以南晴時多雲。
氣溫部分，他說，冷空氣偏弱，北台灣白天略轉涼，入夜輻射冷卻弱，低溫反而微升；對其他各地的影響輕微。今天北部16至24度、中部14至27度、南部14至29度、東部16至28度。
吳德榮表示，周日東北季風減弱，天氣略好轉、氣溫略升，北海岸、東半部偶有局部短暫雨的機率。
下周一下午起另一波東北季風南下，吳德榮表示，冷空氣仍偏弱，迎風面有局部短暫雨，北台灣轉涼；下周二漸轉乾、西轉晴、東偶局部短暫雨；下周二晚、周三晨的輻射冷卻效應，已較原模擬稍修弱，全台平地的最低溫約僅可降至12度左右，台北觀測站最低溫則可降至17度左右。
他說，下周三各地晴朗穩定，白天迅速回暖、日夜溫差大。下周四東半部水氣增多，東雨西晴。
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