聽新聞
test
0:00 / 0:00

抗藥性細菌比率 10年增加逾3倍

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
抗生素抗藥性細菌持續增加，加護病房病人若遭感染死亡率大增。示意圖／聯合報系資料照片
抗生素抗藥性細菌持續增加，加護病房病人若遭感染死亡率大增。示意圖／聯合報系資料照片

抗生素是近代醫學最重要的發明之一，但因不當使用導致愈來愈多細菌對抗生素產生抗藥性。台灣感染症醫學會統計，抗生素抗藥性細菌比率近十年攀升超過三倍，造成感染抗藥性細菌病人住院天數、治療成本皆成長四成，致死率更增加逾六成二。

一名四十多歲男性因癌症接受化療卻遭抗藥性細菌感染，出現臉頰膿瘍、敗血性休克、無法脫離呼吸器，歷經十八天治療、三次換藥消除體內感染細菌，但因無法及時接受癌症治療仍不幸病逝。

台灣感染症醫學會理事長王復德表示，醫學中心及區域醫院抗藥性細菌比率十年增加三倍，臨床醫師治療挑戰性高，患者治療安全性也降低。學會秘書長黃建賢說，感染抗藥性細菌病人相較一般感染者治療成本成長四成，平均多花四十五萬元，住院時間平均增加四成，患者因此約延長一周才能出院。

重症醫學會副秘書長呂紹煒說，相較於社區感染，醫院感染的細菌更具抗藥性，在加護病房感染機率又比一般病房高出三倍，且在加護病房病人免疫力低，一旦遭到感染，死亡率比未被感染者上升近十倍。

診所協會全國聯合會理事長陳宏麟說，抗生素常見使用時機包括細菌性感冒、拔牙手術、感染性肺炎等，若濫用抗生素會降低治療成效，副作用發生風險會提升至二點六五倍，建議民眾可在診間向醫師提問，包括藥物中有沒有抗生素、需要吃多久、要注意什麼，正確使用抗生素。　

二○一九年全球已經有一二七萬人死於抗藥性細菌感染，世界衛生組織將每年十一月十八至廿四日訂為「世界抗生素認知周」。疾管署副署長羅一鈞表示，已制定規範和使用準則，要求醫院管理二線使用的抗生素需經感染科醫師開立，也與食藥署及農業部研擬「國家級防疫一體抗生素抗藥性管理行動計畫」，預計二○二五年起動，確保抗生素取得及源頭流向管理。

加護病房細菌 抗藥性大增 製表／元氣中心
加護病房細菌 抗藥性大增 製表／元氣中心

抗生素 醫學 醫師

延伸閱讀

對抗肺炎黴漿菌的最佳抗生素 我國卻有六成抗藥性

抗生素抗藥性感染耽誤癌症 細菌沒了癌症惡化仍病逝

一根魚刺的代價！三次大手術險死 健保加自費超過300萬

家中長輩送加護病房…婆婆只問「往生被買了沒」 她氣炸：我記一輩子

相關新聞

部會不同調！「不管陸委會」交長：團客赴陸不解團

交通部日前宣布明年三月開放台灣組團赴陸觀光，陸委會卻稱初期每日限額兩千人，引發旅行業者反彈，交通部長王國材昨於立法院答詢...

冷眼集／從赴陸團到陸生 蔡政府政治凌駕一切

國境開放一年，以往占觀光市場大宗的兩岸交流卻遲未恢復，業者好不容易迎來一絲曙光，即便開放時間點硬是被拉至選舉結束，業者仍...

全球臭蟲危機 北市萬華商旅也現蹤

臭蟲危害遍及法國、南韓、香港等地，有民眾日前入住北市萬華某商旅，發現床上與枕頭疑有臭蟲現蹤，國衛院國家蚊媒傳染病防治研究...

抗藥性細菌比率 10年增加逾3倍

抗生素是近代醫學最重要的發明之一，但因不當使用導致愈來愈多細菌對抗生素產生抗藥性。台灣感染症醫學會統計，抗生素抗藥性細菌...

臭蟲、跳蚤怎麼分？皮膚科醫揭最大差別 最怕患者被咬後做1事

在巴黎、南韓爆發臭蟲疫情後，台灣萬華某旅館也傳出臭蟲入侵。臭蟲俗稱床蝨，若非專家，一般民眾難將其與常見的跳蚤分別。皮膚科...

防臭蟲跟你旅行 選用硬殼行李箱、曬太陽殺蟲

全球多國陷入臭蟲危機，國家蚊媒中心專案技術助研究員黃旌集表示，臭蟲會跟著行李移動，隨旅客散播到世界各地旅館，最後再到宿舍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。