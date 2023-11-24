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抗藥性細菌比率 10年增加逾3倍
抗生素是近代醫學最重要的發明之一，但因不當使用導致愈來愈多細菌對抗生素產生抗藥性。台灣感染症醫學會統計，抗生素抗藥性細菌比率近十年攀升超過三倍，造成感染抗藥性細菌病人住院天數、治療成本皆成長四成，致死率更增加逾六成二。
一名四十多歲男性因癌症接受化療卻遭抗藥性細菌感染，出現臉頰膿瘍、敗血性休克、無法脫離呼吸器，歷經十八天治療、三次換藥消除體內感染細菌，但因無法及時接受癌症治療仍不幸病逝。
台灣感染症醫學會理事長王復德表示，醫學中心及區域醫院抗藥性細菌比率十年增加三倍，臨床醫師治療挑戰性高，患者治療安全性也降低。學會秘書長黃建賢說，感染抗藥性細菌病人相較一般感染者治療成本成長四成，平均多花四十五萬元，住院時間平均增加四成，患者因此約延長一周才能出院。
重症醫學會副秘書長呂紹煒說，相較於社區感染，醫院感染的細菌更具抗藥性，在加護病房感染機率又比一般病房高出三倍，且在加護病房病人免疫力低，一旦遭到感染，死亡率比未被感染者上升近十倍。
診所協會全國聯合會理事長陳宏麟說，抗生素常見使用時機包括細菌性感冒、拔牙手術、感染性肺炎等，若濫用抗生素會降低治療成效，副作用發生風險會提升至二點六五倍，建議民眾可在診間向醫師提問，包括藥物中有沒有抗生素、需要吃多久、要注意什麼，正確使用抗生素。
二○一九年全球已經有一二七萬人死於抗藥性細菌感染，世界衛生組織將每年十一月十八至廿四日訂為「世界抗生素認知周」。疾管署副署長羅一鈞表示，已制定規範和使用準則，要求醫院管理二線使用的抗生素需經感染科醫師開立，也與食藥署及農業部研擬「國家級防疫一體抗生素抗藥性管理行動計畫」，預計二○二五年起動，確保抗生素取得及源頭流向管理。
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