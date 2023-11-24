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非聽不可／巴金森病講座

聯合報／ 本報訊

天主教單國璽基金會十周年音樂會

時間：12月4日（一）晚間7時至9時

地點：高雄市文化中心至德堂

洽詢：02-2304-5899轉12

索票：活動當日於至德堂服務台，17：30開放索票

慢病好日子_巴金森病講座

別再光說不練，現在就動起來8

當情緒來敲門… 照顧者一起來舒壓8

主講：肌力體能教練鄧浩翔

肌力體能教練宗鑫

諮商心理師葉北辰

時間：12月1日（五）

上午11時至11時45分

下午1時30分至2時15分

12月2日（六）

上午11時至11時45分

地點：南港展覽館1館1樓 K402攤位

       台北市南港區經貿二路1號

洽詢：02-8692-5588轉2384

※報名入場可獲《巴金森病88問》書籍乙本

高雄市 音樂會 北市

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