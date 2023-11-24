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非聽不可／巴金森病講座
天主教單國璽基金會十周年音樂會
時間：12月4日（一）晚間7時至9時
地點：高雄市文化中心至德堂
洽詢：02-2304-5899轉12
索票：活動當日於至德堂服務台，17：30開放索票
慢病好日子_巴金森病講座
別再光說不練，現在就動起來8
當情緒來敲門… 照顧者一起來舒壓8
主講：肌力體能教練鄧浩翔
肌力體能教練宗鑫
諮商心理師葉北辰
時間：12月1日（五）
上午11時至11時45分
下午1時30分至2時15分
12月2日（六）
上午11時至11時45分
地點：南港展覽館1館1樓 K402攤位
台北市南港區經貿二路1號
洽詢：02-8692-5588轉2384
※報名入場可獲《巴金森病88問》書籍乙本
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