健康你我他／92歲術後又感染 醫師及院長救命

前年11月下旬，高齡92歲的母親檢查出罹患結腸癌，長期吃素的她，加上貧血，體重只剩29公斤，這麼瘦弱的她，如何能承受手術的艱辛，但是不開刀腸子阻塞造成腹痛，令我不知所措。

幸經蘇姊妹介紹我們到和信醫院就醫，經過多次詳細檢查，在黃達夫院長、主治醫師黃一平的評估下，決定12月6日手術。開完刀後，我在加護病房見到母親，她的意識非常清楚，一點也不像剛從開刀房出來的病人，在黃院長和黃醫師無微不至的關照下，不久後母親平安出院。

不料，12月24日早上，母親突然臉色發白，全身顫抖，急忙送至附近醫院急診室，老人家血壓降至54毫米汞柱，心跳170至200下，醫師要家屬決定是否插管。心急如焚之下，趕緊聯繫和信醫院，終於在下午4點多，將母親轉送到和信急診室，黃醫師馬上接手診治，檢查出母親因尿道感染引發敗血，在加護病房住了一天，即轉入普通病房。

去探病時，母親總是笑咪咪地告訴我，黃院長和黃一平醫師又來看她了，每次都會豎起大拇指稱讚她好棒，逗得老人家心花開，住了7天，母親快樂的出院。

高齡的母親能迅速的康復，歸功於黃達夫院長與黃一平醫師的「視病猶親」，由衷的感謝他們。