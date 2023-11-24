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國健署推動健走 燃燒16.5萬個大麥克漢堡

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北報導
國健署健走競賽共27萬8522人次參與、累積健走71萬公里、總步數9.34億步，相當於繞行台灣357圈，消耗超過4257萬大卡，等同於燃燒了16萬5523個大麥克漢堡的熱量。記者鄒尚謙／攝影
國健署健走競賽共27萬8522人次參與、累積健走71萬公里、總步數9.34億步，相當於繞行台灣357圈，消耗超過4257萬大卡，等同於燃燒了16萬5523個大麥克漢堡的熱量。記者鄒尚謙／攝影

今天運動量足夠了嗎？國健署調查發現，疫情過後國人肥胖更加嚴重，每2人中就有1人有肥胖問題。國健署因此推動全民健走，5個月共27萬人次參加，累計走了71萬公里。國健署副署長賈淑麗指出，健走是相當容易融入生活的運動，鼓勵更多民眾養成運動習慣，遠離肥胖。

新冠疫情使人肥胖？賈淑麗表示，疫情前調查，18歲以上成人體重過重、BMI超過24比率47.9%，疫情後升高到50.3%。調查也發現，18歲以上中52%自覺有運動，但實際每周達150分鐘、中等強度規律運動僅34%。

為了鼓勵國人養成規律運動習慣，國健署今年6月至11月舉辦「走路趣尋寶全台齊步走」全民線上健走競賽，全台規畫70條虛擬健走尋寶路線，以鼓勵國人健走運動。賈淑麗說，健走活動總步數9.34億步，相當於繞行台灣357圈，消耗超過4257萬大卡，等同燃燒16萬5523個大麥克漢堡的熱量。

國健署提醒，健走刺激身體骨骼肌肉及神經系統，也是世界衛生組織推薦且最有CP值的中等強度運動。透過增強走路的步頻、步幅及速度，建議時速至少4.83公里、每分鐘至少走90步以上，每天10分鐘的健走或一周70至90分鐘的健走，可以減少15%的過早死亡風險、提升體適能、改善心情、減重及維持健康體位，如果每天身體活動時間拉長到30分鐘，每周累積150分鐘，更能對健康有巨大的益處。

健走 運動 國健署

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