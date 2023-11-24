失智老人基金會25周年 解鎖失智密碼出版

25年前的今天，天主教失智老人基金會成立，是台灣第一個以「失智症」為名的非營利組織，從無到有，開始推動失智防治宣導及服務，幫助過的人難以計數。基金會在25周年發表「解鎖失智密碼」新書，集結國內權威專家建議及累計超過25萬個小時的服務經驗，提供最在地的失智照顧寶典。

羅馬教廷推選「千禧年呈獻給教宗的世界100個具時代意義計畫」，失智老人基金會即名列其中。天主教總主教鍾安住表示，基金會倡議失智照護四大目標：「認識它、找到它、關懷它、照顧它」，更著力推動社會教育，並包括設置日照中心、據點、送餐等社區服務。基金會雖以「老人」為名，隨年輕失智者增加，服務早擴及各年齡層。

行政院長陳建仁、總統府資政張博雅皆表示，因為失智老人基金會的努力，台灣社會受到很好的啟發。輔大醫學院院長葉炳強說，失智老人基金會拍了很多紀錄片、影像成為教育社會重要教材。新店耕莘醫院院長鄒繼群說，即使疫情期間，基金會人員為了失智者及家屬堅守崗位，愈做愈好，讓台灣民眾更認識失智症。

失智老人基金會執行長鄧世雄說，回顧25年來，台灣能從失智症的荒漠，到如今連蔡英文總統都願意在基金會出版的「失智怎麼伴」書中，分享如何照顧陪伴失智家人，真是非常大的進展。除了各界一起努力，他特別感謝失智者家屬，辛苦的家屬們也是最重要的照顧團隊。

鄧世雄說，基金會成立後，接著從聖若瑟失智老人養護中心落成，台灣開始有專為失智老人設置的家園，醫院也開始有失智門診；如今連同送餐服務等，受惠照顧的長者難以計數。他說，即使很多恩人捐款，但很多服務都虧損，尤其疫情後愈虧愈嚴重，但高齡社會來了，需照顧的失智長輩增加，明年咬牙增設廣智及東湖社區兩處長照機構。

鄧世雄說，基金會和聯合報合作出版「解鎖失智密碼」，從各角度分析失智議題，並整理成失智者照護心法。