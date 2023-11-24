防臭蟲跟你旅行 選用硬殼行李箱、曬太陽殺蟲

全球多國陷入臭蟲危機，國家蚊媒中心專案技術助研究員黃旌集表示，臭蟲會跟著行李移動，隨旅客散播到世界各地旅館，最後再到宿舍及家中產生危害。今年韓國、法國等國出現大量臭蟲，應與疫後旅遊復甦有關。

黃旌集說，據「華盛頓郵報」報導，美國有一名女子2014年入住連鎖飯店一晚，醒來時渾身發癢，開燈發現雙手紅腫，有臭蟲在寢具爬行。最後告上法院，旅館被判賠10萬美元補償金。

台北長庚醫院皮膚外科副主任黃毓惠表示，跳蚤與臭蟲最大差別是臭蟲以人類為宿主，跳蚤以貓、狗寵物為宿主。防治跳蚤主要是請獸醫為毛小孩施用除蚤藥物。至於臭蟲叮咬患部的搔癢程度，與跳蚤叮咬類似，也與個人體質有關，若有過敏反應就會較嚴重。

國衛院國家蚊媒傳染病防治研究中心首席防疫顧問陳錦生說，民眾出國時可選用硬殼行李箱，讓臭蟲不會躲藏在縫隙中，回來一定要檢查行李箱是否夾帶臭蟲；到住宿環境可檢查床墊、家具、床單等處及縫隙，或檢查有沒有血斑，看到黑黑小小一點，就是臭蟲的痕跡。

陳錦生說，臭蟲怕熱，床具若有臭蟲，可拿去曬太陽，40°C臭蟲就會死掉，也可直接捏死、用熱水燙死，被臭蟲叮咬有時隔天才會癢，要擦藥止癢，不要搔抓。

北市林姓除蟲業者說，他平均每月接1、2次除臭蟲案件，曾遇過民眾「買床帶蟲」，收集上百個臭蟲標本，與家具業者打官司。建議若在外住宿，返家前可用一般殺蟲劑噴灑行李內外部隙縫，衣物再以高溫清水沖泡，有助減少臭蟲跟回家。