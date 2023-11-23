君悅豪宅式2538房內部曝光！郭董連包2晚要價不菲 他：還有鋼琴可彈

2024總統大選在野三方整合進入最後倒數，鴻海創辦人郭台銘掏腰包訂了君悅飯店2538號房，邀請國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲會談，遭侯友宜婉拒「那房間很小，不符合總統身份」，意外讓2538房討論度大增，有知名奢華旅遊部落客曝光房內照片，讓網友們大開眼界。

部落客高睿騰於個人臉書發文表示，「2538總統套房還有鋼琴可彈呢～還拿不定主意去哪裡開會嗎？」，並在粉專貼出10多張2538號房內部照片，畫面中可見行政酒廊會議室主桌約10人座，另外還有獨立鋼琴區、客廳、廚房以及一張雙人床，空間相當大。

根據君悅官網顯示，此為佔地67坪的總統套房，豪宅感氣派客廳、會客室與宴客廳連成一氣，除了寬敞臥室及頂級衛浴搭配豪華按摩浴缸，入住還可享私人管家、嘉賓軒（VIP專屬空間）等服務。

郭辦發言人黃士修指出，此次地點是由柯文哲選定，郭台銘直接為3人各訂一間行政套房，連包2晚原本有意「徹夜暢談」，也為幕僚們備房；其中，2538號房打算在藍白合3方會談使用。

由於君悅飯店今晚訂房已滿無法查詢，若改以下周同一時段的房價來算，總統套房一晚1.8萬元，3間約要價5.4萬元，加上3方幕僚各一間普通套房近萬元，6間房共需花費近10萬元，連包2晚就要近20萬元。