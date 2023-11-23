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萬華某旅館出現臭蟲 專家提醒2處易聚集：家人要幫檢查

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
有民眾在萬華某商旅發現臭蟲。圖／取自臉書「好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私」
有民眾在萬華某商旅發現臭蟲。圖／取自臉書「好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私」

近期有網友在臉書社團貼文，稱在萬華某旅館看到「臭蟲」，專家表示，圖片看起來是臭蟲沒錯，不過台灣應該一直都有臭蟲，只是有沒有爆出來，但基本上臭蟲叮咬不會造成傳染病，「就是叮了很討厭」，也提醒民眾被叮到擦藥止癢即可，而消滅臭蟲的方法包括，直接捏死、用熱水燙死或曬太陽，也可以用肥皂水噴灑。

日前有民眾入住萬華某商旅，第一晚入住時發現床上有小昆蟲，仔細看發現是肚子大大的蟲，上網搜尋之後覺得是臭蟲，後來抓了2隻活體，用夾鏈袋包好退房時交給櫃檯人員。看了網友臉書上的照片，國衛院國家蚊媒傳染病防治研究中心首席防疫顧問陳錦生說，「是臭蟲沒有錯」。

陳錦生表示，臭蟲的正式名稱是「床蝨」，是因為有臭腺所以叫做臭蟲，且有熱帶及溫帶之分，因為有段時間瘧疾疫情爆發，全台灣噴灑含DEET成分的藥劑，熱帶臭蟲差不多滅絕了。1960年代全世界第一篇臭蟲對DEET產生抗藥性的報告，就是台灣所出版，後來臭蟲漸漸減少，溫帶臭蟲則是隨著國民政府撤退而來，這次萬華出現的應為溫帶臭蟲。

陳錦生回憶，小時候從電影院出來，屁股都會癢癢的，就是臭蟲惹的禍，而在軍營、醫院、看護之家也都可能是臭蟲聚集的地方，甚至有時候也會躲在天花板和牆壁縫隙裡，隨著殺蟲劑開始漸漸消失，而台灣在10幾年前，開始在漁船與港口周邊發現臭蟲，但未進入市區。

陳錦生說，臭蟲殺死就死了，目前應該不會傳染疾病，「就是叮了很討厭」，而臭蟲也可能在醫院、看護中心比較容易聚集，很多臥床的患者不太會動，家人要幫忙檢查

陳錦生提醒，隨著全球化發展，臭蟲可能藉由行李進入台灣，不過國內的旅館大多重視消毒，且民眾也習館使用殺蟲劑，應該不會像目前大流行的韓國或法國，我們消毒劑用很多，所以國內大流行的機率不高。

陳錦生接著提到，民眾出國時可選用硬殼行李箱，讓臭蟲不會躲藏在縫隙中，回來一定要檢查行李箱有沒有夾帶，而到住宿環境則可以檢查床墊、家具、雜物堆積、床單等處及縫隙，或檢查有沒有血斑，只要看到黑黑小小一點的就是。

「其實臭蟲怕熱」，陳錦生說，如果床具出現臭蟲，可以拿到太陽下曬太陽，只要40°C臭蟲就會死掉了，也直接捏死、用熱水燙死或曬太陽，或者使用肥皂水噴灑，而臭蟲叮咬會釋放類似麻醉劑的物質，有時候甚至會在被咬的隔天才出現癢意，提醒民眾擦藥止癢、保持乾淨，不要搔抓。

因為臭蟲很少發生，後來也沒有人注意，有的人被咬以為是跳蚤，且叮咬後都會覺得癢，陳錦生表示，臭蟲形狀上下扁、跳蚤左右扁；跳蚤比較小臭蟲較大，而臭蟲平常扁扁的、可以耐飢餓，沒吃東西可以活很久，只要吸到血就會吸成體重的好幾倍。

臭蟲 床蝨

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