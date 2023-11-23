畜禽化製車應全程密閉防漏 違者最高可重罰10萬

農業部防檢署今（23）日邀集台北市野鳥學會、東海大學、農業部獸醫研究所及生物多樣性研究所等團隊，召開第3次候鳥遷徙預警會議，台北市野鳥學會分享近期全台10個重要棲地禽流感高風險候鳥調查情形，經討論後與會專家研判，來台度冬候鳥持續增加，請養禽業者提高警覺，其中台北關渡及彰化芳苑棲地，雁鴨科候鳥族群數量明顯增加，建議濕地周圍禽場加強警戒。

防檢署表示，候鳥路徑上游國家日本近期已發現19例候（野）鳥高病原性禽流感案例，其中有赤頸鴨及尖尾鴨感染案例，此2種鳥類亦為我國冬季常見候鳥，防疫風險不容小覷，養禽業者應立即加強禽場防鳥設施、做好門禁管制及消毒等生物安全措施，防範疫情發生及傳播。

防檢署說，為降低禽流感疫情發生，除各縣市動物防疫機關消毒防疫車持續於警戒地點公共區域進行消毒外，防檢署近期也啟動以遙控無人機查核死廢畜禽化製車的機制，以督促化製車駕駛於載運死廢畜禽時全程保持密閉防漏，避免影響環境衛生及造成疫病擴散。

防檢署表示，迄今計查核33輛化製車，其中8輛不符規定，均由所在地動物防疫機關依法查處，違反者將依動物傳染病防治條例規定，處2萬元以上10萬以下罰鍰。