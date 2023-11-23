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骨鬆難自知！5旬男拿啞鈴深蹲竟「壓迫性骨折」 醫：預防有順序

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
陳建宏建議，預防骨鬆要注重日常保養，若可以做拮抗運動上健身房其實相當好，若姿勢不正確，恐怕反而容易受傷。記者鄒尚謙／攝影
陳建宏建議，預防骨鬆要注重日常保養，若可以做拮抗運動上健身房其實相當好，若姿勢不正確，恐怕反而容易受傷。記者鄒尚謙／攝影

現代人缺乏運動骨質疏鬆成為國人的健康隱憂，根據世界衛生組織統計推算，台灣50歲以上民眾，每5人就有1人有骨鬆問題。前高雄榮總台南分院骨科主任、開業骨科醫師陳建宏表示，曾有50多歲男性自己拿著2顆啞鈴練習深蹲，便開始腰椎痠痛，X光一照竟是「壓迫性骨折」，骨質疏鬆是難以自之的疾病，千萬不能等到出問題後才想要解決。

根據壯世代教科文協會今發布最新《壯世代行動力線上調查》指出，40歲以上民眾有22.1%認為已經遇到關節退化問題，14.6%認為已有骨質疏鬆問題，且年齡越大、困擾程度就越顯著。

陳建宏表示，臨床上中常遇到中高齡患者，有膝蓋疼痛、關骨節不適等困擾，主因大多是隨著年紀增長而導致關節潤滑液的生成速度變慢，無法有效產生潤滑及緩衝作用，進而造成關節軟骨的磨損，嚴重時便會導致疼痛的發生，形成退化性關節炎。而退化性關節炎患者年齡層也從60至70歲逐漸下降，甚至已出現40多歲的患者，疾病年輕化相當明顯。

陳建宏分享，曾有50多歲的個案，想要增強體力因此自己拿啞鈴練習深蹲，但後續卻出現腰部痠痛的症狀，來到診間求診，一照X光發現是壓迫性骨折，類似的個案其實屢見不鮮，沒有及早鍛鍊身體，一時間運動強度太強，就會導致身體受傷。

不僅如此，游泳、咳嗽也有可能導致骨折，陳建宏說，還有一位40多歲跑三鐵的患者每天都在泳池練習游泳，目標泳渡日月潭，但某天開始深呼吸、咳嗽就會疼痛，初步判定肋骨骨折，後續即使打鋼板治療，還是得注重保養，但大部分民眾都是骨鬆不自知，也不注重日常保養，直到骨折意外發生後才積極治療。

陳建宏建議，預防骨鬆要注重日常保養，若可以做拮抗運動上健身房其實相當好，若姿勢不正確，恐怕反而容易受傷，因此及早保養仍要尋求專業教練，後續學會正確姿勢後，可在家自行訓練，高抬腿、勾腳、深蹲、棒式運動都是相當適合的預防保養；營養補充上國人都知道要補鈣，但膝關節的潤滑液也得注重，過去都以為在診間才能施打的玻尿酸，其實已有口服的營養補充品可選擇，同時攝取鈣質、維生素D3與 K2，才可以充分達成補鈣-灌鈣-導鈣的協同作用，讓鈣質的吸收效率更好。

壓迫性骨折 運動 骨質疏鬆

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