天主教失智老人基金會25周年 發表「解鎖失智密碼」新書

25年前，台灣出現第一個以「失智症」為名的非營利組織，也就是天主教失智老人基金會，從無到有，開始推動失智防治宣導及服務，幫助過的人難以計數。基金會今天發表「解鎖失智密碼」新書，集結國內權威專家建議及累計超過25萬個小時的服務經驗，提供最在地的失智照顧寶典。

天主教失智老人基金會今天慶祝成立25周年，當年它更曾獲羅馬教廷選為千禧年呈獻給教宗的世界100個具時代意義的計畫。天主教總主教鍾安住回憶說，當年是天主光照讓修會知道要做這件事。主教聖母聖心傳教修女會修女葛永勉和永和耕莘醫院等單位一起攜手，基金會和養護中心陸續成立。

除了倡議失智照護的四大目標：「認識它、找到它、關懷它、照顧它」，後來更著力推動社會教育及包括設置日照中心、據點、送餐等各種社區服務。鍾安住還有感而發說，當年基金會雖以「老人」為名，但隨著年輕失智者增加，服務早就擴及到各年齡層。

行政院長陳建仁也以影片對基金會致上祝福及謝意，他說，基金會做的事就是實踐德蕾莎修女說的：「 愛，就是在別人需要上看到自己的責任」，並關心長者和最弱小的弟兄姊妹，堅持愛與承諾，也盡心協助政府盼能達成2025年失智友善777目標。

總統府張博雅資政也在致詞中說，因著失智老人基金會的努力，多年來台灣社會已受到很好的啟發。當年有很多人不知道什麼是「失智老人」，現在則已有很多失智中年人。很多失智者被認為是不懂事、亂鬧，但他們確實是需要照顧。25年前基金會便有此眼光和愛心，實屬難能可貴。

輔大醫學院院長葉炳強說，失智老人基金會除了以照顧協助失智家庭，還拍了很多紀錄片、影像成為教育社會很重要的教材。新店耕莘醫院院長鄒繼群說，即使在疫情期間，基金會很多人員都為了失智者及家屬堅守崗位，越做越好，讓台灣民眾更認識失智症。

失智老人基金會執行長鄧世雄說，回顧25年來，台灣能從失智症的荒漠，到如今連蔡英文總統都願意在基金會出版的「失智怎麼伴」書中，分享如何照顧陪伴失智家人，真是非常大的進展。除了各界的一起努力外，他特別感謝失智者 家屬，因辛苦的家屬們也是最重要的照顧團隊。

鄧世雄說，基金會成立後，接著從聖若瑟失智老人養護中心落成，台灣開始有專為失智老人設置的家園，醫院也開始有失智門診；如今連同送餐服務等等，受惠照顧的長者難以計數。他說，即使有很多恩人捐款，但很多服務都虧損，尤其是疫情之後愈虧愈嚴重。但高齡社會來了，需要照顧的失智長輩卻越來越多，明年只好咬牙要增設廣智及東湖社區兩處長照機構。

如今國人比以前理解失智症，但家中有人失智或逐漸退化，仍有很多難以應付的情況，或不知如何善用周邊資源幫助記憶。鄧世雄說，因此基金會和聯合報合作， 共同出版「解鎖失智密碼」一書。將第一線照護人員累積25萬個小時的照護經驗，整理成25個暖心的照護故事，整理成最實用最在地的失智者照護心法。

「解鎖失智密碼」還邀請了失智症的頂尖學者專家，包括毛慧芬、王培寧、徐文俊、郭慈安、陳乃菁、陳亮恭、葉炳強、劉秀枝及蔡佳芬等人，從各角度分析失智議題的現況、隱憂、治療發展及照護趨勢，並收錄基金會成立至今的點滴。

失智老人基金會社工主任陳俊佑強調，基金會這幾年努力推動慢性病自我管理，因為歐美的經驗已發現，如果能從減少慢性病做起，不但失智症者的症狀得以逆轉，國家的失智症盛行率甚至可望降低。今天就有一位在10年前確診為血管性失智症的牧師劉仁海出席作見證說，血管型的失智是有機會痊癒的，像他就是在失智後依然天天工作、為原民社區忙碌，忙得沒時間想失智的事，直到新冠確診住院檢查，才被醫師確認早已沒了失智。

今天基金會的25周年慶非常溫馨，陳俊佑透露，人稱「郎叔」的老藝人郎雄年老後，仍常常協助基金會，後來郎叔病了，他前去探視，郎叔已非常消瘦，但毫不掛記自己，只擔心著基金會將來的發展。

基金會今天發表的紀錄片也講述了許多篳路藍縷的歷史，包括當年有很多外籍和本國修女推動，她們也在今天以紀錄影片等方式送上祝福和期待。已然白髮蒼蒼的天主教聖母聖心傳教修女會的修女何華珍就說：「25年快樂，但要一直走一直走到50年才快樂，因為老天一定需要你們」期勉基金會步履不停。