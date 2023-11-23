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影／Hello Kitty生日月現身桃機 任一日店長吸粉絲狂拍

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
HELLO KITTY展示在桃園機場限定販售的商品。記者黃仲明／攝影
HELLO KITTY展示在桃園機場限定販售的商品。記者黃仲明／攝影

11月是三麗鷗明星Hello Kitty的生日月，昇恆昌免稅商店今天邀請Hello Kitt，到桃園國際機場第二航廈C2 Hello Kitty主題候機室旁的專賣店擔任一日店長，介紹主題候機室及限定商品，並邀請4位超級鐵粉來到現場同歡，現場還邀請當天消費三麗鷗商品達指定門檻的前15位幸運旅客們，跟HELLO KITTY近距離互動及合照。

昇恆昌免稅商店表示，今天在桃園機場第二航廈C2 HELLO KITTY候機室，與三麗鷗合作舉辦「HELLO KITTY萌遊旅行購」活動。地表最萌教主HELLO KITTY本尊現身擔任一日店長，導覽「HELLO KITTY與好朋友翱翔趣」昇恆昌機場限定商店與旅行主題的候機室，跟熱情粉絲互動合照，現場吸引大小旅客們熱情圍觀。

昇恆昌指出，與三麗鷗攜手打造的HELLO KITTY主題候機室，結合三麗鷗商品專賣店，不僅是桃園機場最受歡迎的拍照熱點之一，也多次登上國際媒體版面。今年三月再次全新改裝的HELLO KITTY主題候機室，結合了讓大家休息的座位區，還有親子休憩區、共讀區，不只小孩玩得開心，以旅行為主題的巴士牆面區也是旅客最愛的拍照打卡景點。

為滿足無法出國的粉絲，昇恆昌也將於本周六（25日）下午兩點半，於台北內湖旗艦店二樓加碼舉辦HELLO KITTY見面會，民眾只要上傳自己跟打卡牆的合照到旗艦店臉書粉絲專頁的指定貼文，就可以兌換HELLO KITTY明信片，同時參加HELLO KITTY好禮抽獎活動。歡迎大小粉絲一起來歡慶HELLO KITTY生日月。

Hello Kitty展示專賣店內的商品。記者黃仲明／攝影
Hello Kitty展示專賣店內的商品。記者黃仲明／攝影
昇恆昌免稅商店今天與三麗鷗合作舉辦「HELLO KITTY萌遊旅行購」活動，邀HELLO KITTY本尊現身擔任一日店長，專賣店內展示多樣桃機獨家商品。記者黃仲明／攝影
昇恆昌免稅商店今天與三麗鷗合作舉辦「HELLO KITTY萌遊旅行購」活動，邀HELLO KITTY本尊現身擔任一日店長，專賣店內展示多樣桃機獨家商品。記者黃仲明／攝影
HELLO KITTY展示在桃園機場限定販售的商品。記者黃仲明／攝影
HELLO KITTY展示在桃園機場限定販售的商品。記者黃仲明／攝影
11月是三麗鷗明星Hello Kitty的生日月，昇恆昌今天邀請Hello Kitty到桃園國際機場與粉絲同歡。記者黃仲明／攝影
11月是三麗鷗明星Hello Kitty的生日月，昇恆昌今天邀請Hello Kitty到桃園國際機場與粉絲同歡。記者黃仲明／攝影

桃園機場 Hello Kitty

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