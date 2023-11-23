影／Hello Kitty生日月現身桃機 任一日店長吸粉絲狂拍

11月是三麗鷗明星Hello Kitty的生日月，昇恆昌免稅商店今天邀請Hello Kitt，到桃園國際機場第二航廈C2 Hello Kitty主題候機室旁的專賣店擔任一日店長，介紹主題候機室及限定商品，並邀請4位超級鐵粉來到現場同歡，現場還邀請當天消費三麗鷗商品達指定門檻的前15位幸運旅客們，跟HELLO KITTY近距離互動及合照。

昇恆昌免稅商店表示，今天在桃園機場第二航廈C2 HELLO KITTY候機室，與三麗鷗合作舉辦「HELLO KITTY萌遊旅行購」活動。地表最萌教主HELLO KITTY本尊現身擔任一日店長，導覽「HELLO KITTY與好朋友翱翔趣」昇恆昌機場限定商店與旅行主題的候機室，跟熱情粉絲互動合照，現場吸引大小旅客們熱情圍觀。

昇恆昌指出，與三麗鷗攜手打造的HELLO KITTY主題候機室，結合三麗鷗商品專賣店，不僅是桃園機場最受歡迎的拍照熱點之一，也多次登上國際媒體版面。今年三月再次全新改裝的HELLO KITTY主題候機室，結合了讓大家休息的座位區，還有親子休憩區、共讀區，不只小孩玩得開心，以旅行為主題的巴士牆面區也是旅客最愛的拍照打卡景點。