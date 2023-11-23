今晚變天北部濕涼轉雨 下周強勁東北風報到「這日」僅剩14度
東北季風影響，今晚起變天，北部轉涼。中央氣象署表示，周五至周六北東整天涼冷，北台灣高溫21至22度，大台北、宜花、桃園山區局部雨。周日東北季風減弱，下周一起另波相對強勁東北季風報到，北東再轉雨轉涼，估下周三清晨最冷，中部以北低溫下探14至15度。
中央氣象署預報員陳秀指出，今晚起東北季風增強，明、後天宜蘭、花蓮、大台北地區、桃園山區局部雨；台東地區零星雨；其他地區維持多雲到晴。
周日東北季風減弱，僅東半部地區局部雨，其他地區多雲到晴。下周一起，再迎另波東北季風，至下周四前，桃園以北、東半部地區局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴。
溫度方面，周五至周六，各地低溫18至19度，北台灣高溫21至22度、中南部高溫26度以上。下周一起，北台灣整天涼冷，高溫約20至22度，到了下周三清晨，中部以北低溫下探14至15度。
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