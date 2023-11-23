亞錦賽票25日全面開賣 議員爆已有黃牛開價髮香區+3000

第30屆亞錦賽12月3日開打，首戰中韓大戰，為台北大巨蛋的首場正式比賽，預賽門票11月25日開賣，中華隊場次門票內野全票600元。不過民眾黨議員陳宥丞今天說，已經有黃牛開出「事前代購亞錦賽勞務費」，票價外野加1千元；內野加2千元；還有所謂的「髮香區」加3千元。

陳宥丞今天在議會市長市政總質詢時問蔣萬安，之前亞錦賽票價還沒有宣布，就已經有黃牛透過Line群組賣票，甚至以事前代購名義稱勞務費，但其實就是黃牛票，一個群組不夠用，還開到兩個群組，質詢北市府堅持不實名制，如何防堵黃牛？

體育局長王泓翔表示，實名制或許是解決方法，不過不能完全杜絕黃牛，黃牛還是供需的部分，會朝供應端加強，這次整個亞錦賽部分，會在票價、票量上防堵黃牛票流通。

根據中華棒協公布的票價，中華隊場次內野全票600元、內野身障票300元，非中華隊場次內野全票200元、內野身障票100元，預賽由11月24日中午12：00起中信卡友優先購、11月25日14：00全面開賣，複賽、決賽開賣時間另行公告。