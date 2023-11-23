快訊

直播／侯友抵達君悅飯店 凌濤、黃士修現場對話爆火藥味

北部私中畢旅「日本5天4夜」要4萬7千元 校方喊冤：嚴選旅行社

找馬英九當見證人…郭辦：侯市長誤會了 前提要三方能談成

58歲肺癌患者化療掉髮嚴重 中藥活血、抗發炎長出新髮

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
有癌症患者因化療落髮，長庚體系中醫醫療發展召集人黃澤宏說，中藥治療1個月後舊髮脫落開始長新頭髮。記者賴昀岫／攝影
有癌症患者因化療落髮，長庚體系中醫醫療發展召集人黃澤宏說，中藥治療1個月後舊髮脫落開始長新頭髮。記者賴昀岫／攝影

癌症治療除透過西醫的標靶或化學治療，也可以透過中醫輔助，改善癌友生活品質，甚至延長存活率，慢性發炎反應導致的掉髮現象，也能透過中醫治療，幫助活血化淤、循環氣血，有名58歲的肺癌四期患者，就在中醫治療1個月後舊髮脫落開始長新頭髮。

台北榮總傳統醫學部主任龔彥穎說，目前西醫治療癌症的主要方法有手術、化療、放療、標靶治療和免疫治療等，但治療導致的副作用，往往使得癌症病人在西醫療程多次治療後，因體力虛弱或副作用無法忍受等因素，生活品質大為下降，甚至放棄治療。

龔彥穎表示，中醫對癌症病人治療過程的痛苦緩解有一定成效的輔助作用，健保資料庫大數據研究顯示，如乳癌、肺癌和大腸癌等癌症，在西醫治療中加入中醫的輔助可改善癌友的生活品質，甚至延長存活率，癌症病患在西醫住院中，可透過健保給付的中醫輔助會診治療，達成減少治療副作用，改善生活品質和延長存活率三大目標。

針對癌細胞轉移的第四期患者，馬偕醫院中醫部主任陳光偉說，以大腸癌為例，第四期患者未使用標靶的5年存活率約4個月、使用1種17個月、2種26個月、3種35個月，但每增加一種藥物，都會增加不適，就可以藉由中醫療法舒緩，並增加體力。

陳光偉也舉幾個癌症四期患者為例，有名85歲男性，2010年前肺癌併骨轉移，完成手術及化療並口服標靶藥物至今，10年前併用中藥調養治療，目前狀況穩定，甚至還能夠游泳；另有一名63歲女性，2018年淋巴癌四期，完成放化療標靶治療後續口服標靶藥物，從始至今同時接受中醫藥合併治療，目前穩定中。

而不少癌友除了承受化療的不舒服，還會面臨掉髮的狀況，長庚體系中醫醫療發展召集人黃澤宏則說，頭髮生長和氣血有關，所以要「養血、補血」，而化療藥物會導致造血功能變差、毛囊損傷，有些人會使用何首烏、女貞子和旱蓮草等活血物質，丹森和薑黃則有抗發炎功效。

黃澤宏表示，有一名58歲的男性肺癌患者，因為化療出現頭皮癢及脫髮嚴重，皮膚科治療2個月未改善，而中藥治療1個月後舊髮脫落開始長新頭髮。

中醫 癌症治療 患者

延伸閱讀

肺癌成為台灣最新癌王！9大篩檢步驟教你預防肺癌

桃膠是什麼？富含膠原蛋白？誤會大了！桃膠其實是中藥，中醫提醒這些人別吃

專家籲設國家級肺癌辦公室 衛福部表態待評估

肺癌晚期患者逾6成 專家點出「這些生活習慣」很重要

相關新聞

被臭蟲咬到怎辦？美國女住飯店遭咬 提告業者獲賠306萬元

近來多國陷入臭蟲（床蝨）危機，台灣日前也有民眾入住北市某家商旅看到疑似臭蟲現蹤。國衛院國家蚊媒中心專案技術助研究員黃旌集...

臭蟲一咬「癢」到睡不著 線狀紅疹一抓就等著傷口潰爛

不僅法國、南韓近期陷入「臭蟲危機」，近期國內萬華地區的旅館也傳出有「臭蟲」。台北長庚醫院皮膚外科副主任黃毓惠表示，臭蟲大...

中華郵政、台鐵明年加薪4% 王國材：從業人員比照辦理

明年公務員、國營企業拍板調薪4%，中華郵政公司董事長吳宏謀今天表示，中華郵政一般都會比照公務員，明年也會調薪4%。至於台...

大陸霾害來了！明天上午影響台灣 部分地區紅色警示

環境部根據最新觀測資料、中央氣象署氣象預報及空氣品質模式模擬資料，中國上海地區今(23)日出現霾害現象，霾害明(24)日...

消基會調查 春節圍爐3成6業者收100％訂金甚至超過

年關將近，春節訂位、圍爐活動正如火如荼地展開。春節圍爐該預付多少訂金？根據定型化契約規定，業者對於消費者要求預付的訂金金...

快來領獎！7-8月期1000萬元大獎發票 近半數還沒來領

中大獎記得趕快落袋為安！財政部統計7-8月期統一發票1千萬元特別獎開出17張，但截至目前為止，還有8張未兌領；開出20張...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。