58歲肺癌患者化療掉髮嚴重 中藥活血、抗發炎長出新髮

癌症治療除透過西醫的標靶或化學治療，也可以透過中醫輔助，改善癌友生活品質，甚至延長存活率，慢性發炎反應導致的掉髮現象，也能透過中醫治療，幫助活血化淤、循環氣血，有名58歲的肺癌四期患者，就在中醫治療1個月後舊髮脫落開始長新頭髮。

台北榮總傳統醫學部主任龔彥穎說，目前西醫治療癌症的主要方法有手術、化療、放療、標靶治療和免疫治療等，但治療導致的副作用，往往使得癌症病人在西醫療程多次治療後，因體力虛弱或副作用無法忍受等因素，生活品質大為下降，甚至放棄治療。

龔彥穎表示，中醫對癌症病人治療過程的痛苦緩解有一定成效的輔助作用，健保資料庫大數據研究顯示，如乳癌、肺癌和大腸癌等癌症，在西醫治療中加入中醫的輔助可改善癌友的生活品質，甚至延長存活率，癌症病患在西醫住院中，可透過健保給付的中醫輔助會診治療，達成減少治療副作用，改善生活品質和延長存活率三大目標。

針對癌細胞轉移的第四期患者，馬偕醫院中醫部主任陳光偉說，以大腸癌為例，第四期患者未使用標靶的5年存活率約4個月、使用1種17個月、2種26個月、3種35個月，但每增加一種藥物，都會增加不適，就可以藉由中醫療法舒緩，並增加體力。

陳光偉也舉幾個癌症四期患者為例，有名85歲男性，2010年前肺癌併骨轉移，完成手術及化療並口服標靶藥物至今，10年前併用中藥調養治療，目前狀況穩定，甚至還能夠游泳；另有一名63歲女性，2018年淋巴癌四期，完成放化療標靶治療後續口服標靶藥物，從始至今同時接受中醫藥合併治療，目前穩定中。

而不少癌友除了承受化療的不舒服，還會面臨掉髮的狀況，長庚體系中醫醫療發展召集人黃澤宏則說，頭髮生長和氣血有關，所以要「養血、補血」，而化療藥物會導致造血功能變差、毛囊損傷，有些人會使用何首烏、女貞子和旱蓮草等活血物質，丹森和薑黃則有抗發炎功效。

黃澤宏表示，有一名58歲的男性肺癌患者，因為化療出現頭皮癢及脫髮嚴重，皮膚科治療2個月未改善，而中藥治療1個月後舊髮脫落開始長新頭髮。