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對抗肺炎黴漿菌的最佳抗生素 我國卻有六成抗藥性

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
感染症醫學會攜手疾管署、健保署、重症醫學會與診所協會全聯會呼籲「救救抗生素，讓抗生素救人」。記者李青縈／攝影
感染症醫學會攜手疾管署、健保署、重症醫學會與診所協會全聯會呼籲「救救抗生素，讓抗生素救人」。記者李青縈／攝影

抗生素抗藥性威脅嚴峻，抗藥性技訓上升，會讓患者療費用增加、時間變長，也會讓治療安全性降低。近期在大陸流行的肺炎黴漿菌即受到抗生素抗藥性影響，感染症醫學會理事長王復德表示，我國治療肺炎黴漿菌最好的抗生素，已有6成抗藥性。

抗生素為近代醫學重要發明，然近年抗藥性細菌持續增長，不只疾病治療備受挑戰，醫療環境也面臨威脅，2019年全球已有127萬人死於抗藥性細菌感染。感染症醫學會今攜手疾管署、健保署、重症醫學會與診所協會全聯會，響應「世界抗生素認知週」，呼籲「救救抗生素，讓抗生素救人」並提出「診間三問」，盼民眾正確認識、使用抗生素。

疾管署副署長羅一鈞表示，細菌如果有多種抗藥性或是廣泛性抗藥性，會讓可選擇的抗藥性藥物減少。大陸多個省份正在流行的肺炎黴漿菌，讓當地急診擁擠，已經在大陸出現嚴重抗藥性；如果沒有做好源頭管理，恐怕讓細菌基因突變使問題加劇。

王復德也說，我國一整年都有黴漿菌感染，感染對象主要是兒童及年輕人。原先治療黴漿菌最佳的抗生素「日舒」，已經有6成抗藥性。藥性細菌比例近十年已攀升超過3倍，造成臨床醫師需更頻繁投入治療，患者治療安全性也因此降低。

抗生素 黴漿菌 羅一鈞

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