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臭蟲疑現蹤北市商旅 危機怎因應？蔣萬安：跨局處高規格看待

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民眾黨議員陳宥丞質詢全世界許多城市爆發臭蟲危機，北市身為觀光、政治重要城市，竟無相關因應？蔣指示，會由環保局盡快備好藥劑，會用最快速度備齊藥劑，並跨局處、高規格看待臭蟲這個問題。記者林麗玉／攝影
民眾黨議員陳宥丞質詢全世界許多城市爆發臭蟲危機，北市身為觀光、政治重要城市，竟無相關因應？蔣指示，會由環保局盡快備好藥劑，會用最快速度備齊藥劑，並跨局處、高規格看待臭蟲這個問題。記者林麗玉／攝影

臭蟲危機蔓延法國、南韓、香港等地，台灣日前有民眾入住萬華某商旅，發現床上與枕頭疑似臭蟲現蹤。台北市長蔣萬安今天赴議會備詢，民眾黨議員陳宥丞質詢全世界許多城市爆發臭蟲危機，北市身為觀光、政治重要城市，竟無相關因應？蔣指示，會由環保局盡快備好藥劑，會用最快速度備齊藥劑，並跨局處、高規格看待臭蟲這個問題。

有民眾日前入住萬華某商旅疑似發現有臭蟲，北市觀光傳播局長王秋冬今天在議場表示，觀傳局去旅館稽查，並沒有看到臭蟲的屍體，無法判斷是否有臭蟲。

王秋冬說，北市府已經通知各旅館要加強清潔消毒，環保局、衛生局也有因應方法，市府下周一會跨局處討論，包括邀學者專家等，儘管尚未確定是臭蟲，但會以最高規格處理。

陳宥丞說，國際許多大城市有臭蟲蔓延，但一般殺蟲劑無法清潔消毒，如果有飯店旅館要清消，藥水在哪裡？還有里長問，上網查如何用藥竟查不到，還有里長上網掃QRcode找處理藥水也鬼打牆，市府是否備齊處理藥水？環保局長吳盛忠說，眼睛可以看到臭蟲，可以用物理與化學方法，如果臭蟲在室內民眾可自行處理，也可以請市府病媒蚊防治隊來處理。

陳宥丞說，市長蔣萬安家裡也有小朋友，對於全球許多城市爆發臭蟲危機，北市府應該提早因應，尤其臭蟲危機讓法國爆發相當大危機，連奧運申辦都有影響，澳洲也因臭蟲危機蒸發上億澳元、歐洲也一個月以上損失千萬歐元，目前韓國已經有床蝨政府聯合對策總部。

議員要求，北市府不僅要盡快備齊清潔消毒藥劑，用二備金也要滿，但現在竟一罐藥都沒有，也要求應該要有相關指引、用藥指示，並且由民政部門等跨局處成立通報平台。

蔣萬安表示，會由環保局盡快備好藥劑，並跨局處、高規格看待臭蟲問題。

臭蟲 蔣萬安

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