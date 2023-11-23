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15年深入偏鄉照顧慢飛天使 東基行動早療獲獎

中央社／ 台東縣23日電

台東基督教醫院「行動早療」團隊15年來深入偏鄉，提供無法到醫院的「慢飛天使」或幼兒園早期療育服務，獲衛福部「社區醫療服務獎」。

台東基督教醫院小兒科「行動早療」主任王以帆22日前往衛生福利部，獲頒112年度醫療財團法人社研卓越獎的「社區醫療服務獎」。

王以帆今天透過新聞稿表示，醫院行動早療服務已持續15年，2008年6月間時任東基小兒神經科醫師樂俊仁本著「個案如果到不了醫院，那麼，治療師就到個案家去」的初衷，提出「行動早療」計畫，獲當時的院長呂信雄支持，在愛心企業幫助下，招募、培訓治療師。

王以帆表示，因有別於孩子到醫院治療室接受早療的一般型態，故名「行動」早療，團隊成員包括物理、語言、職能、臨床心理、音樂、藝術治療6個專業的治療師，提供台東縣12個偏遠鄉鎮0至6歲家庭弱勢、需早療的孩童個別化的早期療育服務，以及家長的教育、心理支持。

治療師群以每週1次的頻率，到宅或到校服務，每次30至90分鐘不等。單以去年來說，共服務3912人次，有102名行動早療孩童、96個家庭；從2008年6月至今年10月底，行早團隊已服務388名孩童，服務人次超過3萬5900次，服務車累計里程數超過58萬5160公里，比地球和月球之間的平均距離38萬公里還多，堪比已可去一趟月球。

治療師 台東

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