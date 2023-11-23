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老婦長期縫紉造成拇指根部疼痛 灌注微血管清除術改善

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗醫院放射科主任徐庸透過X光影像，指出患者右手拇指基底關節已明顯退化和變形。圖／衛福部苗栗醫院提供
苗栗醫院放射科主任徐庸透過X光影像，指出患者右手拇指基底關節已明顯退化和變形。圖／衛福部苗栗醫院提供

苗栗縣71歲何姓老婦退休後從事縫紉，因長時間使用手指，逐漸加劇拇指根部疼痛情況，也使拇指運動受限，甚至感到僵硬並伴有關節摩擦聲，經與衛福部苗栗醫院醫師徐庸討論後，決定接受「動脈灌注微血管清除術」微創治療，治療後疼痛明顯減輕，手指靈活度與生活品質也顯著提升。

老婦到苗栗醫院影像及疼痛治療門診，放射科醫師徐庸為病患進行超音波和X光檢查，顯示她的拇指基底關節已明顯退化和變形，診斷為拇指基底退化性關節炎，已屬退化後期，治療前，她的疼痛指數高達7分（最高為10分），經過3次「動脈灌注微血管清除術」治療後，疼痛指數已大幅降至1分，病患對這樣的治療效果感到相當滿意。

徐庸指出，拇指基底關節位於大拇指接近腕部的位置，負責許多手部張握動作，因此是手部退化性關節炎的好發處，特別常見於需要大量手部工作的中年婦女。近年來，由於手機普及，許多人習慣使用大拇指滑動屏幕，也使拇指基底關節炎發生率上升。一般治療拇指基底關節炎的方法包括復健、消炎止痛藥、局部注射和手術，可與醫師討論選擇合適的治療方式。

徐庸表示，慢性關節炎的疼痛與異常增生的微血管密切相關，動脈灌注微血管清除術是精簡版的「微細動脈栓塞止痛術」，一樣藉由清除這些不必要的異常微血管，以有效地緩解慢性關節炎造成的疼痛。據日本研究，大約80%的拇指基底關節炎患者接受「動脈灌注微血管清除術」後獲得滿意的疼痛緩解，其中約70%患者在2年後仍感到緩解許多，且早期治療效果更佳。

他表示，動脈灌注微血管清除術還可用來治療包括手指退化性關節炎、足底筋膜炎、阿基里斯腱肌腱炎、拇指外翻、網球肘、媽媽手等，動脈灌注微血管清除術為門診即可完成的微創治療，患者通常可在治療後很快感受到疼痛減輕的效果，且和注射類固醇不同，可多次治療以達到長期疼痛緩解，也可搭配不同治療做個人化調整，以達最佳治療效果。

苗栗醫院放射科主任徐庸透過超音波和血管攝影機，將栓塞治療藥物經由手部動脈注射至退化關節處，全程只需局部麻醉。圖／衛福部苗栗醫院提供
苗栗醫院放射科主任徐庸透過超音波和血管攝影機，將栓塞治療藥物經由手部動脈注射至退化關節處，全程只需局部麻醉。圖／衛福部苗栗醫院提供

關節炎 醫師 手術

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