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被臭蟲咬到怎辦？美國女住飯店遭咬 提告業者獲賠306萬元

聯合報／ 記者林佳彣邱書昱／台北即時報導
國家蚊媒中心黃旌集博士指出，危害人類分有溫帶臭蟲和熱帶臭蟲，特徵為棕褐色、體型上下扁平、無翅膀。圖／林韋宏攝影、黃旌集提供
國家蚊媒中心黃旌集博士指出，危害人類分有溫帶臭蟲和熱帶臭蟲，特徵為棕褐色、體型上下扁平、無翅膀。圖／林韋宏攝影、黃旌集提供

近來多國陷入臭蟲（床蝨）危機，台灣日前也有民眾入住北市某家商旅看到疑似臭蟲現蹤。國衛院國家蚊媒中心專案技術助研究員黃旌集指出，今年在國外大量出現，應與疫後旅遊復甦有關，也提到美國曾一名女子入住馬里蘭州的飯店遭臭蟲叮咬，提告業者獲賠10萬元美金（約新台幣306萬元）。

「華盛頓郵報」報導，美國北卡羅萊納州一名女子貝爾2014年1月入住一間連鎖飯店一晚，醒來時渾身發癢，當她打開燈時，看到雙手布滿紅腫，將枕頭拿開後，發現臭蟲在寢具上爬行。受害人律師惠特尼表示，該女子感到十分厭惡。

訴訟過程中，貝爾聲稱業者曾在客房發現臭蟲並處理，訴訟主張，業者提供該房給貝爾前，未檢查是否有臭蟲。法院2015年判賠貝爾10萬元美金，作為她被咬傷和後續相關損害的補償。

惠特尼在馬里蘭州相當有名，因為他提出數十起臭蟲相關訴訟案件，要求公寓屋主等人損害賠償共達數百萬元美金。惠特尼認為，此次是馬里蘭州因臭蟲案件告飯店獲賠最多金額的案件之一。

黃旌集建議，如果要避免臭蟲在台危害，政府應向民眾、旅宿業等宣導，認識臭蟲，了解其習性與躲藏地點，知道如何檢查與正確防治，甚至發現危害時應找合格病媒防治業者去處理。

台北市主任消保官楊麗萍說，業者提供的客房有蟲害、不清潔等狀況，消費者可以向業者主張對價的減免，如果有其他損害，消費者能檢證要求損害賠償。消費者與業者間發生消費糾紛，能向各縣市政府提消費爭議申訴。

臭蟲 消費者

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