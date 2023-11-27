天使挑的酒？金門高粱淬鍊「天使酒心」，賣場爆款網讚：「非嚐不可！」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

天使也想嚐一口？金門酒廠用精挑成就珍品的精神，推出「天使酒心金門高粱酒」，酒體除了保有58度金高的純厚風味外，竟幾乎感受不到高酒精的強烈刺激感。 (圖／黑松提供) ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

什麼樣的高粱酒，連天使也想嚐一口？金門酒廠用精挑成就珍品的精神，推出「天使酒心金門高粱酒」酒體除了保有58度金高的醇厚風味外，竟幾乎感受不到高酒精的強烈刺激感，全新獨特風味不僅刺激老饕味蕾，引爆藏家酒咖搶購潮，更讓金高鐵粉大讚：「非嚐不可！」

「天使酒心金門高粱酒」顧名思義，是宛如天使醇釀般的稀世珍品，將金門高粱的風味昇華到全新境界。極致淬鍊展現天使心意，酒體除了保留傳統58度豐厚扎實，額外加強甘甜感。一入口棉柔如雨、溫潤如絲，酒液蕩漾中，宛如透出天使羽翼之光，豐郁獨蘊的穀香與淡雅窖香融合成富含深度的香氣，尾韻層層綻放，清爽不刺激，不只是喜愛58度金高的酒饕不可錯過的風味，對高粱酒入門者來說也相當好入喉。

▲瓶身以珍稀酒心垂落之意象鍛造，絕美漸層藍展現天使完美純淨質感。酒體容量特別灌裝「888ml」，諧音「發發發」討喜又吉利。 (圖／黑松提供) ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

瓶身以珍稀酒心垂落之意象鍛造，玻璃的圓潤剔透鎖住玉液瓊漿，絕美漸層藍展現天使完美純淨質感。玻璃瓶蓋以鍍金打造精緻光澤，大器中更顯高雅，從裡到外皆展現天使級的匠心獨具，體現金高對細節的追求。酒體容量特別灌裝「888ml」，象徵「發發發」，有「富貴、福氣、好運來」的寓意，用來送禮大方喜氣、誠意十足，擺在家裡也十分討喜、討吉利，也期許來年有天使帶路，前途更光明。

「天使酒心金門高粱酒」即日起Costco好市多獨家販售中。以極致工藝淬鍊出純淨酒心，瓶瓶更蘊含滿滿的天使心意，送禮自用兩相宜。許多酒饕和金高迷一次入手至少兩組起跳，一瓶立刻開箱品飲解鎖，無論是獨自小酌或揪好友結伴共飲，都是人生一大樂事；其他的則慢慢陳化收藏，等待美酒隨著時光推進，成為酒界傳說經典，可以預期到那時，酒質與價值都將自帶天使光環。(實際價格、庫存及販售方式請依各賣場通路為準)

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康