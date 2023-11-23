迎初冬體驗免費泡湯 新北6處公共浴室懶人包大全

昨日是24節氣裡的「小雪」，象徵馬上進入初冬，天氣會漸漸穩定偏冷，新北水利局指出，位於新北金山及萬里兩區共有六處可供民眾免費泡湯，周遭還景點可規畫遊程，適合一家大小出遊。

天氣漸漸寒冷，不少民眾會想到溫泉店家泡湯，但其實全台大約還有不到20間溫泉公共浴室可供民眾免費享受，其中新北東北角一帶就有六處，適合民眾一家大小前去體驗。

水利局指出，其中在金山區就有5處，包含金包里公共浴室，位在中山公園裡，自日據時代就已設置，歷史悠久、環境優美，日式湯屋屬懷舊風格，相當受到當地長者和遊客的喜愛，目前男女裸湯各3池，另有也有泡腳區可使用，泡完湯後還可至金包里老街品嚐在地特色美食。

磺港社區公共浴室，位在磺港大橋旁涼亭下方，泉質為「含鐵氯化物碳酸氫鹽硫酸鹽泉」，鐵泉湧出時為透明無色，泉中的鐵離子經接觸空氣氧化後呈金褐色泉質，因此有「黃金之湯」的美稱；地點鄰近金山海水浴場、獅頭山公園及金山清水溼地。

豐漁社區溫泉浴室，位於水尾漁港附近的停車場旁，浴池前方有廣大的停車場可供使用，停車極為便利。該處分為男湯和女湯，周邊有獅頭山公園步道和遼闊海景。

南屏公共溫泉浴室，位在磺港漁港的深處，該間公共浴室是漁民的最愛，因為漁民習慣收工後，洗完澡再回家；當地海岸線是賞金黃夕陽景色的絕佳地點。

社寮公共浴室，鄰近金山青年活動中心、金山海水浴場，外觀帶有濃濃日本味的木造屋頂，其設計特色採懷舊的日式澡堂風格，而該處也是金山區唯一設有個人池的公共浴室，男女湯內各有4個小池。

水利局提到，另外一處則是在萬里區的大鵬加投公共溫泉，就位在2號省道旁，因為地理位置明顯，交通方便容易到達，所以成為最受外地人喜愛的公共浴室之一，一樣分別設有男女裸湯。