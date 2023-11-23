亞運國手賽前無名指開放骨折 中西醫合作助重返賽場

我國代表團在2023杭州亞運，摘下19金、20銀、28銅，奪得總排名第6的成績，追平1998年曼谷亞運紀錄，當選手在競技場上奮鬥時，背後是由骨科、家醫科、復健科等西醫師、防護員及1名中醫師組成的醫療團隊，包含「柔道男神」楊勇緯、「拳擊女王」林郁婷等人都接受過治療。

在迎接杭州亞運賽程前2天，因比賽場館沒有開放訓練，賽前中華隊只能在選手村的柏油路上練習，中華滑輪溜冰男將柯福軒在練習中踢到石墩，手著地造成右手無名指開放性骨折，但他仍堅持出賽，圓夢代價是右手無名指不再完整。

花蓮慈濟醫院副院長兼中醫部主任何宗融，是這次隨亞運代表團前往杭州的中醫師，談到柯福軒的傷勢，何宗融說，柯福軒的傷勢很嚴重，因為一直出血、人都快要昏倒了，當時是由何針灸保持清醒並止痛，再由高醫大附設中和醫院骨科部主任周伯禧緊急處置，再後送到浙江大學附屬第二醫院就診。

何宗融提到，柔道、拳擊等運動項目，中醫也都能協助治療，例如拳擊選手林郁婷在比賽後落枕，就是用輕柔的中醫商手法調整；2020東京奧運拳擊女子51公斤級拿下銅牌的黃筱雯，曾在比賽前腿麻，經過10分鐘的「點針療法 」，就改善至少8成。

何宗融也分享，2018年雅加達亞運的壘球代表隊，曾發生集體腹瀉，當時就使用艾條燻烤，使熱量透過刺激穴位進入經絡，以達到溫陽補氣、調經通絡、消淤散結、補中益氣的作用，腹痛狀況不到5分鐘就獲得緩解，又能立即上場應戰。