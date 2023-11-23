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從收養浪浪開始 Aesop永續星圖呈現回收容器與關懷動物

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
Aesop在全台各店鋪，以不同形式呈現「永續星圖：Aesop 台灣循環旅程」，讓大家深入了解動物福祉、洗淨回收計畫。圖／Aesop提供
Aesop在全台各店鋪，以不同形式呈現「永續星圖：Aesop 台灣循環旅程」，讓大家深入了解動物福祉、洗淨回收計畫。圖／Aesop提供

這故事要從Aesop團隊，收養了一隻流浪的黃金獵犬開始，進而成為Aesop家庭的成員之一。Aesop在台灣推動「永續星圖：Aesop 台灣循環旅程」，即日起至12月6日，在全台店舖中，打造出多樣化的體驗活動，關注「動物福祉」與「洗淨回收計畫」，讓大家進一步認識了Aesop的零殘忍宗旨、環境守護意識，也與在地社區建立的美好關係。

Aesop的產品與理念，重要是不使用任何動物來源成分，也從未在動物上進行任何產品或成分測試，為展現重視動物福祉，即日起至11月29日，在南西概念店中，展出以回收木棧板製成的狗公園裝置概念，並與「TCASA 台灣同伴動物扶助協會」合作，該靈感來自於戶外草地濕氣重，不適合老狗散步，因此以回收木棧板製成，讓老狗也能安心活動，之後木棧板裝置會捐給TCASA 台灣同伴動物扶助協會、巴克幫浪犬之家，為被棄養、生病或癱瘓的狗狗，提供庇護。

而在忠孝與大安概念店，會舉辦以寵物照顧為主題的講座活動，之前也在店上提供專為寵物製作的點心，與在地社區緊密接觸。

而從11月23日至12月6日，則將主題轉向「洗淨回收計畫」，從2020年開始，Aesop與台灣環境資訊協會合作，只要顧客將使用完畢的Aesop瓶罐帶回任一店舖，會捐贈20元給台灣環境資訊協會，截至目前已經回收超過79,000件包裝，捐款累積158萬，且台灣是Aesop全球洗淨回收計畫占比最高的市場，全球高達54%的洗淨回收計畫件數，來自台灣，而回收的包裝，將進入再利用的循環。

活動期間，Aesop在新竹Sogo Big City店，展出由回收rPET瓶身與LANDHILLS / project N 浩哲設計特別定製的裝置作品，該裝置將的Aesop 500mL rPET 塑膠空瓶做分解，變成線材，以3D列印方式，呈現出有機形體，另外也與甜點工作室「PICK FOOD UP扌合」合作，提供由格外品食材製成的非典型糕點給顧客品嘗，盛裝在rPET回收瓶定製的器皿。

Aesop在全台各店鋪，以不同形式呈現「永續星圖：Aesop 台灣循環旅程」，讓大家深入了解動物福祉、洗淨回收計畫。圖／Aesop提供
Aesop在全台各店鋪，以不同形式呈現「永續星圖：Aesop 台灣循環旅程」，讓大家深入了解動物福祉、洗淨回收計畫。圖／Aesop提供

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