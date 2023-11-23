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臭蟲一咬「癢」到睡不著 線狀紅疹一抓就等著傷口潰爛

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
不僅法國、南韓近期陷入「臭蟲危機」，近期國內萬華地區的旅館也傳出有「臭蟲」。圖／擷取自維基百科
不僅法國、南韓近期陷入「臭蟲危機」，近期國內萬華地區的旅館也傳出有「臭蟲」。圖／擷取自維基百科

不僅法國、南韓近期陷入「臭蟲危機」，近期國內萬華地區的旅館也傳出有「臭蟲」。台北長庚醫院皮膚外科副主任黃毓惠表示，臭蟲大小僅有0.5公分左右，肉眼幾乎難以發現，臭蟲主要透過吸血維生，人體被咬後，會出現類似丘疹的紅疹，激似被蚊子咬，被咬後奇癢無比，多數人難忍「不去抓」，但一抓可能就會抓破傷口，造成感染潰爛。

黃毓惠表示，臭蟲就是床蝨，常常藏匿在舊床、髒床等寢具中，有些臭蟲會藏匿在老舊床架的隙縫，或是老舊壁紙中，比較可能會出現在人來人往的旅館。臭蟲大多在夜間活動，吸食人體的血液，人體最常被吸食的部位以頸部、腳底、腳踝、手臂、小腿等部位，即容易接觸到床、枕頭的外露部位。

被臭蟲咬之後，皮膚會很快出現紅疹，被咬的紅疹型態就像是丘疹，癢以及不舒服的感覺，像是被蚊子咬，但被蚊子咬產生的癢感，大約一天就會消失，被臭蟲咬之後的癢感會持續至少一周，而且臭蟲吸血不會只吸一處，會邊爬邊吸「吸到飽為止」，民眾被臭蟲咬的紅疹，通常呈現「線狀」，一條至少咬3到4處，即是臭蟲邊走邊咬的路徑，也可能因為臭蟲爬行路徑不同，讓紅疹呈現「一群」的狀態。

黃毓惠表示，被臭蟲咬之後，會奇癢無比，難以專注、影響生活，被臭蟲咬並非不治之症，使用抗組織胺或外用類固醇都能改善，最怕患者忍不住癢，用力一抓，傷口被抓破後，非常容易感染，免疫力不佳的民眾，傷口可能因此潰爛。有些民眾會有民間的止癢方式，如用冰塊等，但仍建議先就醫，由醫師協助判斷，給予正確的藥物治療。

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