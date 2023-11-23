影／台鐵公司化爆離職潮 台鐵產業工會呼籲提高津貼留才

台鐵局明年元旦改制國營台鐵公司在即，並傳出大量員工因此將離職，台鐵產業工會今天與時代力量立委陳椒華舉行記者會，提出提高留才津貼、增加證照津貼、發放運務危險津貼及從業人員招募期程等4訴求。

陳椒華表示，面對台鐵的離職潮，她曾多次要求台鐵局及早提出人力補充計畫，而根據台鐵局提供的人力離退資料，上半年台鐵員工申請離退人數為978人，其中4成為涉及行車、運轉、調度及維修等的行車關鍵人力，這些數據還不包括排隊轉調的台鐵員工，以及11月以後尚未申請離退的資料，若再加上台鐵局長年面臨的各職種人力編制缺額（2775人），卻口至少3000人，人力不足恐對營運安全造成影響。