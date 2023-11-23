影／台鐵公司化爆離職潮 台鐵產業工會呼籲提高津貼留才
台鐵局明年元旦改制國營台鐵公司在即，並傳出大量員工因此將離職，台鐵產業工會今天與時代力量立委陳椒華舉行記者會，提出提高留才津貼、增加證照津貼、發放運務危險津貼及從業人員招募期程等4訴求。
陳椒華表示，面對台鐵的離職潮，她曾多次要求台鐵局及早提出人力補充計畫，而根據台鐵局提供的人力離退資料，上半年台鐵員工申請離退人數為978人，其中4成為涉及行車、運轉、調度及維修等的行車關鍵人力，這些數據還不包括排隊轉調的台鐵員工，以及11月以後尚未申請離退的資料，若再加上台鐵局長年面臨的各職種人力編制缺額（2775人），卻口至少3000人，人力不足恐對營運安全造成影響。
陳椒華與台鐵產業工會呼籲交通部及台鐵局提出補足從業人員的具體期程，另外，針對留才的部分，也應提升相關待遇，維護員工權益，才能提升營運安全，讓國人重拾對台鐵安全的期待。
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