台鐵公司化846名員工申請轉調 台鐵：不影響春節疏運

台鐵局明年元旦公司化，但人力短缺及留才問題尚未解決，台鐵產業工會今召開記者會，怒批台鐵提出措施緩不濟急，更可能衝擊明年春節疏運。台鐵局副局長馮輝昇表示，最後一屆鐵路特考預計錄取933名員工，機工電務也會在年底前透過營運人員開缺方式補充；技術性較低的工作，則會透過部分工時人力補足，不會影響明年春節疏運。

馮輝昇指出，今年截至10月底，申請屆齡退休跟優退離有978人，若寬估人力缺口則為1300人，台鐵局1年前配合公司化推動，在設置條例設立時就有考慮到這樣的缺口，近期每周都針對關鍵人力缺口及因應措施開檢討會。像是今年最後一屆鐵路特考預計錄取933名員工，目前報到兩梯各有313、326人，報到率將近9成。

馮輝昇表示，除了運務以外，機工電務也會在年底前透過營運人員開缺方式補充。此外，由於從業人員報到後，依規定需要訓練時間，針對技術性較低的工作，短期可透過部分工時人力補足，確保不會影響明年春節疏運。他也強調，今年整體訓練人數有2626人，加速訓練是指加速行政效率，不會縮短訓練內容影響安全。

馮輝昇指出，公司從業人員招募前置作業都已在進行，但還要配合人事管理要點通過，預計公司董事會成立後會優先通過，並加速辦理招募。針對工會要求提高留才津貼，他表示，留才津貼先前已獲行政院核定為2000元，現在的檢討會議中也認為這樣的津貼有達到留才效果，會確實按照行政院核定辦理。

另外，面對台鐵846名員工轉調至其他單位，馮輝昇表示，今年截至10月，商調成功的有7人，其中也包括台北站長胡詠芝，目前所提的846人只是個數字，還是要看其他單位是否有缺額能順利轉調，會依照已明確發生的情形因應。

交通部表示，會提醒台鐵局要留意相關人力銜接問題，台鐵局站在資方的角度也很重視營運安全。至於留才津貼涉及要報到行政院，公司化後的待遇除固定薪還有16項獎金，待台鐵研擬具體方案後再協調，並報到部內轉行政院。