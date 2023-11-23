憂台鐵缺人衝擊春節疏運 產工怒批措施緩不濟急提4訴求

台鐵局明年元旦將轉為台鐵公司，但人力短缺及留才問題頻頻浮上檯面，台鐵產業工會今與立委陳椒華舉辦記者會，怒批台鐵提出措施緩不濟急，更可能衝擊明年春節、清明及端午疏運，並提出4大訴求，包括留才津貼提高留住人才、設置證照津貼提高員工進修誘因、將運務納入常態性危險津貼發放範圍、提出具體補足從業人員的期程。

台鐵產業工會今指出，公司化程序啟動至今，交通部與台鐵局始終不願積極面對留才與人力短缺問題，從去年彰化號誌故障多日請退休員工搶修，到近期發生調度不當，導致司機員考試演變成減班影響旅客，早有跡象凸顯相關問題，若繼續忽視員工待遇正常化、人力短缺，還沒感受改革成果，就要面對營運衝擊。

陳椒華表示，台鐵局長杜微近期稱預估有1300名員工優離、退，並提出6項措施應對，但這些措施只是敷衍說法。今年上半年台鐵員工申請離退有978人，其中4成為涉及行車、運轉、調度及維修等行車關鍵人力，這些數據還不包括排隊轉調及屆退人員，若再加上長年面臨的各職種人力編制缺額，缺口至少有3000人，恐對營運安全造成衝擊。

陳椒華進一步指出，台鐵原先今年8月下旬就要公告從業人員甄試簡章，預計明年1月完成報到，後來卻因為人事規章問題而延至明年1月，也就是公司化後才能辦理招募作業，預計明年中才有新人人力銜接，中間將出現空窗期，恐對春節、清明疏運造成衝擊。

台鐵產業工會理事長王傑表示，台鐵局提出的6項措施並非「移緩濟急」，而是「緩不濟急」，像是加速鐵路特考人員支援春節疏運，是犧牲訓練品質，罔顧員工跟旅客安全的作法；調整職缺讓營運人員上線、增聘部分工時人員的人數也僅是杯水車薪；招募機工電單位營運人員毫無規劃，招募人數、訓練期程是否趕得上疏運也未知。

另外，加開訓練班別，優先補充關鍵人力（台鐵局定義為司機、副站長、車長、檢修調度等人員），但訓練班別毫無誘因，除非轉換職位，否則訓練取得牌照並不會有額外的證照津貼，會淪為多做事、工多同酬的荒謬狀況，難以吸引員工報名進修；從業人員招聘補人時程一拖再拖。

台鐵產業工會理事柯建鴻指出，台鐵局直到公司化前2個月，才說出預估優離退將有1300人，這尚未包含屆退依勞基法於一個月前提出離職的員工，以及申請轉離開台鐵的846位員工。接下來春節、清明、端午共3個國定連假疏運，在疫情後運量恢復、人力衝擊下、每一趟車次能順利行駛，責任都落在這些選擇留下來繼續被壓榨的員工上。