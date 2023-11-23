中華郵政、台鐵明年加薪4% 王國材：從業人員比照辦理

明年公務員、國營企業拍板調薪4%，中華郵政公司董事長吳宏謀今天表示，中華郵政一般都會比照公務員，明年也會調薪4%。至於台鐵是否調薪，交通部長王國材說，未來台鐵公司化後，明年將有從業人員，若未來仍有公務員調薪方案，從下到上都會調薪，從業人員比照辦理。

對於公務員、國營企業拍板調薪4%，時代力量立委陳椒華今質詢時詢問，中華郵政是否跟進？中華郵政董事長吳宏謀答詢表示，中華郵政一般均比照公務員，明年也調薪4%。

陳椒華也詢問，明年台鐵公司化後，除具公務員資格員工可以跟進加薪外，其他台鐵從業人員是否也比照？王國材說，若國營企業調薪，從下至上都會調薪，明年公司化後，除具公務員資格員工可加薪4%，營運人員也會調4%。

王國材說，後年起，未來若公務員仍有調薪，台鐵也會全面調薪，從業人員比照辦理。