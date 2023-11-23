消基會調查 春節圍爐3成6業者收100％訂金甚至超過

年關將近，春節訂位、圍爐活動正如火如荼地展開。春節圍爐該預付多少訂金？根據定型化契約規定，業者對於消費者要求預付的訂金金額不得超過總價額20%。但消基會抽查發現，高達6成業者收受的訂金金額違反上述定型化契約規定，甚至有3成6的業者竟收取總價額100％訂金，呼籲主管機關應加強查察。

消基會提醒消費者，熱門時段訂位，應仔細看完業者官網的相關規定，或電話洽詢清楚，以免消費爭議的發生。倘若發現業者有不符合法令規範的行為，應向主管機關提出檢舉，或向消基會提出申訴。

春節圍爐可以分成訂席、訂桌兩種方式，但不論何種方式，其均適用「訂席、外燴(辦桌)服務定型化契約應記載及不得記載事項」的規定。消基會董事長吳榮達指出，依該定型化契約應記載及不得記載事項第7點規定，業者對於消費者要求預付的定金金額不得超過總價額20%上限。但消基會抽查25家業者，發現高達6成業者，收受的定金金額違反定型化契約規定，甚至有3成6的業者竟收取總價額100％訂金。

其中「台南大飯店」早餐部分及「小福利麻辣鍋」除夕中餐部分，收取訂金超越消費總價額。「台南大飯店」除夕至初三，早餐價額680元，收取訂金1000元；「小福利麻辣鍋」除夕中餐餐費為898元+10%，2人用餐，訂金預付2000元，3人(含)以上用餐，訂金統一預付3000元，令人咋舌。

在消費者取消訂桌、訂席時，業者對於定金退款處理方式，逾3成業者退費方案，不論取消訂位期日遠近均不退還訂金，違反定型化契約規定。這些不退還訂金業者包括:「台北喜來登 艷上海」、「皇潮鼎宴」、「皇朝百匯」、「桃園-青青風車莊園餐廳」、「台北寒舍艾美酒店」、「潮港城太陽百匯」、「欣葉日本料理」、「饗A Joy」。

還有業者如「福爾摩沙遊艇酒店-除夕圍爐團圓宴」、「福爾摩沙遊艇酒店-威尼斯餐廳」，對於訂金退還的處理，竟必須等所有預訂程序完成，才能得知相關取消處理內容。吳榮達表示，此舉違反上述「訂席、外燴(辦桌)服務定型化契約應記載及不得記載事項」第10條規定，對消費者權益的保障更欠缺透明化。

但消基會也發現，逾2成8業者除夕圍爐方案，不但符合法令規範，且對消費者更為優惠友善。

消基會呼籲主管機關，應落實對業者訂位、訂席的抽查與把關，確保消費者權益。 對於不符合訂金比例不得超過總價金20%定型化契約規定之餐廳業者，應盡速加強查察，督促業者改善；尤其是收取高達100％訂金的業者。而業者應遵守「訂席、外燴(辦桌)服務定型化契約應記載及不得記載事項」之規範，立刻調整定金收取及解約退費辦法，避免受罰。