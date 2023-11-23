快訊

奧特曼解職導火線曝光！內部研究員警告 「Q*」技術突破恐威脅全人類

民調／賴清德重挫創新低 侯友宜緊追進入誤差範圍

藍白合在東台灣像政治泡沫 柯文哲空軍難越中央山脈？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

臭蟲現蹤萬華 北市觀傳局：現場無蟲體 已指導業者清消

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
蕭君杰說，臭蟲肆虐法國、南韓、香港等地，第一時間就向台北市旅宿業者提醒加強環境清消。示意圖。（圖：林韋宏攝影、黃旌集提供）
蕭君杰說，臭蟲肆虐法國、南韓、香港等地，第一時間就向台北市旅宿業者提醒加強環境清消。示意圖。（圖：林韋宏攝影、黃旌集提供）

北市萬華區一間商旅，被入住民眾發現床上、枕頭疑似有臭蟲蹤跡，並在臉書社團上貼文提醒。台北市觀光傳播局主秘蕭君杰表示，21日會同衛生局、環保局及病蟲害專家赴現場稽查，沒有發現臭蟲及蟲卵狀況，同時也指導業者清消，後續則由北市衛生局追查。記者致電該旅館，接通後便無人回應。

據了解，該位民眾起初以為是小昆蟲，但隔天再度發現蹤跡，徒手捏住後以Google圖片比對，竟是肚子大大的臭蟲，並且活捉兩隻以夾鏈袋包裝，退房時交給櫃台。

蕭君杰表示，21日稽查並未稽查到臭蟲、蟲卵，也沒有看到消費者提供給業者的蟲體，只能單就現場環境清潔衛生檢查，不過，現場專家也指導業者針對臭蟲的清潔消毒。

蕭君杰說，臭蟲肆虐法國、南韓、香港等地，第一時間就向台北市旅宿業者提醒加強環境清消，提醒減少雜物堆積、床單床被消毒、噴灑具環境衛生專用的殺蟲劑於門縫、牆壁縫隙，後續也會加強衛教宣導。

臭蟲 衛生局 北市 床蝨

延伸閱讀

臭蟲已在台灣現蹤！出國血拼拍戰利品一動作，當心蟲上身！4招不讓臭蟲進家門

「地球村旅行者」臭蟲趴趴走 學者：旅宿業是受害者 噴藥效果也不一定好

消滅臭蟲行情價3000元起跳 北市業者曝客「買床帶蟲」打官司

北市商旅驚見蟲爬床 學者認定臭蟲、醫師曝遭咬這特徵

相關新聞

晚間起兩波東北季風 彭啟明：感冒人口激增建議戴口罩

今晚起有兩波東北季風，天氣變化大，且早晚溫差也大。天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，今天晚上...

大麻軟糖我國管不管？衛福部長薛瑞元曝納管順序

日本近期傳出多起民眾因食用「大麻軟糖」出現不適症狀送醫，日本最快12月2日全面禁止持有、服用與販售含六氫大麻酚（HHCH...

白天晴朗溫暖 吳聖宇：晚間東北季風增強這地區雨最多

今天天氣有變化，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇指出，白天晴朗溫暖，但晚間東北季風增強，迎風面的北台局部有雨，明天影響最明顯...

北市商旅驚見蟲爬床 學者認定臭蟲、醫師曝遭咬這特徵

臭蟲危機蔓延法國、南韓、香港等地，台灣日前有民眾入住北市萬華某家商旅，發現床上與枕頭疑似臭蟲現蹤，並在臉書社團發文提醒。...

「地球村旅行者」臭蟲趴趴走 學者：旅宿業是受害者 噴藥效果也不一定好

全球多國陷入臭蟲危機，台灣日前也發生民眾入住北市某家商旅，看見床上與枕頭疑似臭蟲現蹤。學者指出，今年在國外大量出現，應與...

消滅臭蟲行情價3000元起跳 北市業者曝客「買床帶蟲」打官司

多國傳出臭蟲危機，台灣日前有民眾在臉書社團談及入住北市萬華某家商旅，發現床上與枕頭疑似臭蟲現蹤。北市除蟲業者一看就知道是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。