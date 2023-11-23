臭蟲現蹤萬華 北市觀傳局：現場無蟲體 已指導業者清消

台北市萬華區一間商旅，被入住民眾發現床上、枕頭疑似有臭蟲蹤跡，並在臉書社團上貼文提醒。台北市觀光傳播局主秘蕭君杰表示，21日會同衛生局、環保局及病蟲害專家赴現場稽查，沒有發現臭蟲及蟲卵狀況，同時也指導業者清消，後續則由北市衛生局追查。記者致電該旅館，接通後便無人回應。

據了解，該位民眾起初以為是小昆蟲，但隔天再度發現蹤跡，徒手捏住後以Google圖片比對，竟是肚子大大的臭蟲，並且活捉兩隻以夾鏈袋包裝，退房時交給櫃台。

蕭君杰表示，21日稽查並未稽查到臭蟲、蟲卵，也沒有看到消費者提供給業者的蟲體，只能單就現場環境清潔衛生檢查，不過，現場專家也指導業者針對臭蟲的清潔消毒。

蕭君杰說，臭蟲肆虐法國、南韓、香港等地，第一時間就向台北市旅宿業者提醒加強環境清消，提醒減少雜物堆積、床單床被消毒、噴灑具環境衛生專用的殺蟲劑於門縫、牆壁縫隙，後續也會加強衛教宣導。